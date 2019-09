Área 51: fanáticos por ETs preparam invasão da base secreta dos EUA

Dezenas de fanáticos reúnem-se nesta sexta-feira, 20, nas proximidades da base militar de codinome Área 51, em Nevada, nos Estados Unidos. O local é conhecido por, segundo teóricos da conspiração e filmes de Hollywood, abrigar tecnologia alienígena e extraterrestres que estariam sob custódia do governo americano. As autoridades negam qualquer atividade extraterrena na base.

O que começou como uma piada na internet, porém, acabou por atrair milhares de pessoas ao local. Um festival de três dias de música foi organizado para coroar a “convocação”. Chamado de Alienstock, o encontro faz homenagem ao famoso Woodstock, a icônica celebração hippie em uma fazenda no estado de Nova York, em 1969.

Os visitantes começaram a chegar na quinta-feira 19 e montaram um pequeno acampamento diante do único ponto comercial da pacata Rachel, cidade próxima da base militar, instalando-se em carros, barracas e trailers. Alguns turistas penduraram extraterrestres infláveis em seus veículos.

Situado cerca de 240 quilômetros ao norte de Las Vegas, o povoado remoto de moradores na casa dos 50 anos de idade não têm nem um mercadinho ou um posto de gasolina, e as autoridades esperam que cerca de 30.000 pessoas compareçam ao festival.

A ideia bizarra surgiu quando o universitário Matty Roberts, da Califórnia, criou em julho um evento no Facebook intitulado Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (Invadir a Área 51, Eles Não Podem Parar a Todos Nós, em tradução livre) como uma brincadeira na internet. Rapidamente, cresceu exponencialmente o número de pessoas que confirmaram a ida. Memes e planos para invadir a base misteriosa tomaram conta das redes. Roberts, inclusive, recebeu uma visita do FBI em casa para se explicar.

A Força Aérea dos Estados Unidos não vê graça na situação e está levando a sério a possibilidade de uma invasão da instalação militar. Uma porta-voz disse ao jornal americano The Washington Post que os “Estados Unidos estão prontos para defender seus ativos”. “(A Área 51) é um campo de treino para a Força Aérea dos Estados Unidos, e nós desencorajamos todos que tentarem invadir o lugar onde as Forças Armadas americanas são treinadas”, completou.

Em desafio, os fanáticos por extraterrestres confirmaram a ida ao festival. “Podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver esses alienígenas.”

Roberts, também criador do festival, reconheceu que a festa pode se transformar em um “desastre humanitário”, caso as pessoas realmente tentem invadir a base. Ele já havia tentado desencorar a invasão na época em que a ideia viralizou na internet. Mas suas advertências, aparentemente, não surtiram efeito.

Na salada russa de memes que apareceram sobre o evento está a “Corrida Naruto”, que nada mais é do que imitar o jeito de correr do personagem principal do anime Naruto, um jovem ninja.

Em uma reportagem da emissora de televisão KTNV em Rachel, um dos participantes do festival aparece correndo ao fundo utilizando-se da técnica do personagem da animação.

A instalação militar no deserto de Nevada passou décadas envolta em mistério, provocando teorias conspiratórias segundo as quais teria abrigado restos de um disco voador e dos corpos de sua tripulação alienígena. O objeto voador não-identificado teria caído em Roswell, no Novo México, em 1947.

O governo dos Estados Unidos não confirmou que a base existia até 2013, quando liberou arquivos da CIA em que se diz que o local foi usado para testar aviões de espionagem ultrassecretos.

