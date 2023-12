Após soco em árbitro, presidente de clube de futebol turco é preso

O presidente de um clube de futebol da Turquia foi preso nesta terça-feira, 12, por dar um soco em um árbitro após uma partida da primeira divisão nacional na véspera. O chefe do MKE Ankaragucu, Faruk Koca, correu para o campo e acertou o juiz no rosto depois que sua equipe sofreu o empate aos 97 minutos.

O ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunc, disse que Koca e outros dois envolvidos foram formalmente presos por “ferirem um funcionário público”. Todas as partidas da liga de futebol turca foram suspensas.

Posteriormente, Koca emitiu um comunicado via seu time, Ankaragucu, dizendo que havia renunciado ao cargo de presidente do clube e pedindo desculpas por suas ações.

“Não importa quão grande seja a injustiça ou quão errada [a arbitragem] tenha sido, nada pode legitimar ou explicar a violência que cometi”, disse ele. “Peço desculpas à comunidade de arbitragem turca, ao público esportivo e à nossa nação.”

O que aconteceu?

Durante um jogo da Super Liga contra o Caykur Rizespor, o time da casa Ankaragucu assumiu a liderança na noite de segunda-feira, antes de ver um jogador expulso aos 50 minutos. Os visitantes empataram nos últimos segundos da partida, depois de também terem um jogador expulso, e cenas caóticas seguiram-se ao apito final.

Depois de ter sido derrubado no chão, Meler recebeu vários golpes enquanto caído na grama, sofrendo ferimentos, incluindo uma pequena fratura facial. Posteriormente, foi internado no hospital, onde foi fotografado em uma maca com o rosto inchado e usando um colar cervical.

“Faruk Koca me deu um soco embaixo do olho esquerdo. Enquanto eu estava no chão, outras pessoas me chutaram muitas vezes no rosto e em outras partes do corpo”, disse o árbitro.

Mehmet Yorubulut, médico-chefe do hospital Acibadem, disse que Meler não sofreu nenhum dano cerebral e provavelmente receberá alta na próxima quarta-feira, 13.

Meler, de 37 anos, é um dos principais juízes da Turquia e dirige jogos internacionais pela Fifa. Ele também está na lista de arbitragem de elite da Uefa e já comandou outros jogos pela Europa.

Qual foi a repercussão?

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o incidente foi “totalmente inaceitável” e que a violência “não tem lugar em nosso esporte ou sociedade”. O Ankaragucu lamentou as ações do seu presidente, dizendo em comunicado que a diretoria do clube estava triste com o acontecimento.

“Pedimos desculpas ao público do futebol turco e a toda a comunidade esportiva pelo triste incidente ocorrido após o jogo do Caykur Rizespor no Estádio Eryaman”, disse o comunicado.

O Caykur Rizespor também enviou uma mensagem de apoio a Meler.

“Condenamos veementemente os acontecimentos indesejáveis que ocorreram após o jogo contra o Ankaragucu. Transmitimos os nossos desejos a toda a comunidade de arbitragem, especialmente ao juiz do jogo, Halil Umut Meler, de que ele se recupere rapidamente”, escreveu o clube.

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, conversou com Meler no hospital e disse que o incidente o “entristece e perturba”.

“O esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos esportes turcos”, disse o presidente.

Jogos interrompidos

Numa coletiva de imprensa na noite de segunda-feira, o presidente da Federação Turca de Futebol (TFF), Mehmet Buyukeksi, disse que os jogos de todas as ligas foram adiados indefinidamente. A Turquia será co-anfitriã do Campeonato Europeu de 2032 com a Itália, mas Buyukeksi garantiu que o incidente não prejudicaria o país.

A Associação de Árbitros e Observadores de Futebol Ativos da Turquia apelou a todos os juízes para não entrarem em campo até que sejam feitas alterações nas regras para evitar esse tipo de incidente.

“O violento ataque não foi apenas contra o nosso árbitro Halil Umut Meler, mas também contra todos a comunidade de árbitros”, disse a associação. “Não há jogo sem juízes. Tal como todos os participantes, eles precisam de ser valorizados e respeitados para o bem do jogo.”