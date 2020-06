Após reabertura, EUA atingem novo recorde diário de casos de Covid-19

Os Estados Unidos atingiram nesta quinta-feira 25 um novo recorde diário de casos de coronavírus detectados. Segundo o monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, foram registradas 40.000 novas infecções em 24 horas.

O recorde anterior era de 36.400 casos, em 24 de abril. Os Estados Unidos já estão em processo de reabertura da economia e relaxamento das medidas de distanciamento social, apesar da nova alta do surto de Covid-19.

O país tem investido em mais testes do que no início da pandemia, o que pode contribuir para o aumento no número de novos casos. Porém, ao mesmo tempo que em alguns estados o total de novas infecções cresce, em outros a cifra está diminuindo, graças justamente aos exames em massa.

Ao todo, o país tem 2,4 milhões de casos e 122.370 mortes – mais do que qualquer outra nação no mundo. Especialistas em saúde pública, contudo, estimam que o total de infectados pode ser até dez vezes maior do que aponta a contagem oficial.

A nova alta de contágios deve-se principalmente ao grande número de jovens que se infectaram nas últimas semanas, em especial nas regiões sul e oeste do país. O estado do Texas é o mais atingido pelo novo surto, com 5.996 casos registrados nesta quinta.

O governador Greg Abbott declarou uma pausa no relaxamento das medidas de distanciamento social após a alta. O republicano foi um dos maiores apoiadores da reabertura da economia, defendida também pelo presidente Donald Trump, apesar das contra-indicações de médicos e cientistas.

Ao todo, o Texas tem 131.917 casos confirmados e 2.296 mortes. Mais de 10% dos testes realizados na última semana tiveram resultados positivos, segundo as autoridades locais.

Outros estados, como Alabama, Arizona, Califórnia, Flórida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Carolina do Sul e Wyoming, também registraram recordes diários de novos casos nesta semana.