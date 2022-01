Após protestos, França remove bandeira da UE do Arco do Triunfo

A França removeu nesta segunda-feira (3) a gigantesca bandeira da União Europeia que havia sido hasteada sob o Arco do Triunfo, em Paris, na última semana.

O hasteamento foi feito para celebrar o fato da França ter assumido a presidência rotativa da União Europeia pelos próximos seis meses, mas se tornou alvo de políticos de direita e nacionalistas.

As críticas continuaram mesmo após membros do gabinete do presidente Emmanuel Macron virem à público garantir que a troca era apenas temporária.

A política da extrema direita Marine Le Pen afirmou que substituir a bandeira francesa no monumento “foi um ataque à identidade do país”.

Candidata às eleições presidenciais de abril, Le Pen prometeu registrar queixa no Conselho de Estado, a mais alta corte da França para questões administrativas.

Nesta segunda-feira, Le Pen descreveu a remoção da bandeira da da União Europeia como uma vitória resultante da pressão sobre o governo.

Já o candidato independente à presidência Eric Zemmour, também de extrema direita, chamou o ato de “ultraje”.

Outra candidata, a conservadora Valérie Pécresse, também se opôs à bandeira europeia. “Presidir a Europa sim, apagar a identidade francesa não!”, escreveu Pécresse no Twitter.

No último sábado (1º), o presidente Emmanuel Macron descreveu quais serão suas prioridades durante a presidência da União Europeia.

Macron afirma que trabalhará por uma melhor proteção das fronteiras e gestão da migração, maior segurança, inovação tecnológica e na defesa do Estado de Direito.