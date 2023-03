Após pandemia, jovens americanos estão desistindo de ir para a faculdade

O que a princípio parecia apenas uma vírgula no caos da pandemia se transformou em uma crise. Nos Estados Unidos, dados recentes da National Student Clearinghouse mostram houve uma queda de 8% nas matrículas em faculdades durante o período de 2019 a 2022, mesmo com o retorno às aulas presenciais. Esta é a queda a mais acentuada já registrada da taxa, de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas americana.

Muitos jovens se voltaram para empregos horistas ou carreiras que não exigem um diploma, enquanto outros foram dissuadidos pelas altas mensalidades e pela perspectiva de dívidas estudantis.

Economistas dizem que o impacto da queda de profissionais qualificados pode ser terrível. Menos graduados em faculdades podem piorar a escassez de mão de obra em áreas que vão desde a saúde até a tecnologia da informação.

Além disso, abandonar a faculdade geralmente significa salários mais baixos ao longo da vida – 75% menos em comparação com aqueles que obtêm diplomas, de acordo com o Centro de Educação e Força de Trabalho da Universidade de Georgetown. E quando a economia piora, pessoas sem diploma têm mais chances de perder empregos.

A taxa de frequência universitária dos Estados Unidos estava em alta até que a pandemia reverteu décadas de progresso. As taxas caíram mesmo com o crescimento da população de pessoas com ensino médio completo e apesar da turbulência econômica, aspecto que normalmente leva mais pessoas ao ensino superior.

Durante a pandemia, quando os jovens ficaram em grande parte sozinhos em meio a aulas remotas, muitos aceitaram empregos de meio período. Alguns achavam que não estavam aprendendo nada, e a ideia de mais quatro anos de ensino, ou mesmo dois, era pouco atraente.

Ao mesmo tempo, a dívida estudantil do país disparou. A questão tornou-se presente na mente dos jovens americanos enquanto o presidente, Joe Biden, pressiona para cancelar grandes dívidas, um esforço que a Suprema Corte parece prestes a barrar.

Ainda mais alarmantes são os números de estudantes negros, hispânicos e de baixa renda, que tiveram os maiores deslizes em muitos estados. Na turma de 2021 do Tennessee, por exemplo, apenas 35% dos graduados hispânicos e 44% dos graduados negros se matricularam na faculdade, em comparação com 58% de seus colegas brancos.

Há alguma esperança de que o pior já tenha passado. O número de calouros matriculados em faculdades dos Estados Unidos aumentou ligeiramente de 2021 a 2022. Mas esse número, junto com o total de matrículas em faculdades, ainda permanece muito abaixo dos níveis pré-pandemia.