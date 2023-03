Chefe do FBI diz que coronavírus pode ter vazado de laboratório na China

Christopher Wray, o diretor do FBI, unidade de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira, 1, que o vírus da Covid-19 pode ter vazado de um laboratório chinês. A teoria já foi refutada por Pequim, bem como por grupos de cientistas e agentes de inteligência americanos, o que revela uma divisão entre as autoridades.

“O FBI há algum tempo avalia que as origens da pandemia são provavelmente um possível incidente de laboratório em Wuhan”, disse Wray em entrevista à Fox News, acrescentando que a avaliação foi baseada em pesquisas de analistas da agência, incluindo cientistas, e que “nosso trabalho relacionado a isso continua”.

O comentário de Wray destaca a divisão dentro da comunidade de inteligência americana sobre as origens da pandemia. Algumas agências federais, incluindo o FBI e o Departamento de Energia, dizem que o coronavírus provavelmente se originou de um vazamento de laboratório na China, enquanto outros concluíram que a doença se espalhou de animais infectados – provavelmente morcegos do mercado de Wuhan – para humanos. A teoria do vazamento contraria as conclusões de vários estudos científicos proeminentes.

Wray não explicou as evidências da conclusão do FBI. “Não há muitos detalhes que eu possa compartilhar que não sejam confidenciais”, disse ele.

A CIA ainda permanece indecisa sobre as origens da Covid-19, enquanto o Conselho Nacional de Inteligência e quatro outras agências concluíram que o vírus se originou em animais, de acordo com investigação do jornal americano The Wall Street Journal.

O Departamento de Energia também concluiu, em um relatório confidencial de inteligência, que a Covid-19 muito provavelmente resultou de um vazamento de laboratório, mas fez essa avaliação com “baixa confiança”, enquanto o FBI chegou à mesma conclusão em 2021 com “moderada confiança”.

Alguns cientistas que estudaram as origens da pandemia se opuseram à teoria do vazamento. Ao contrário dos estudos científicos revisados por pares, as avaliações de inteligência dos Estados Unidos não fornecem transparência sobre como chegaram às conclusões, nem sobre as evidências coletadas.

Dois estudos anteriores demonstraram, usando várias linhas de evidência, que a pandemia emergiu na população humana pelo menos duas vezes durante um período de aproximadamente duas semanas no mercado de Huanan, em associação com comércio de animais vivos.

Os comentários de Wray ocorrem em um momento de alta tensão entre os Estados Unidos e a China, depois que a descoberta de um balão espião chinês no espaço aéreo americano gerou uma crise diplomática.