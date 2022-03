Após fala de Biden, EUA dizem que não buscam ‘mudança de regime’ na Rússia

O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou neste domingo, 27, que os Estados Unidos “não têm uma estratégia de mudança de regime na Rússia ou em qualquer lugar”. “Nesse caso, e em qualquer outro, cabe ao povo do país em questão, cabe ao povo da Rússia”, afirmou ele em Israel.

Durante sua visita à Polônia, no sábado, o presidente americano Joe Biden voltou a chamar Vladimir Putin de “ditador” e declarou sobre o líder russo que “esse homem não pode continuar no poder”. A fala provocou reação do Kremlin, que afirmou por meio de seu porta-voz que “o presidente da Rússia é eleito pelos russos”.

Neste domingo, Blinken atenuou as palavras de Biden e disse que o presidente americano não estava “discutindo o poder de Putin na Rússia ou uma mudança de regime”. “Eu acredito que o presidente, a Casa Branca, deu um posicionamento muito simples ontem à noite de que o presidente Putin não pode travar uma guerra ou praticar agressão contra a Ucrânia ou qualquer outro.”