Kremlin rebate Biden: ‘O presidente da Rússia é eleito pelos russos’

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse neste sábado, 26, que não cabe ao presidente dos EUA, Joe Biden, decidir quem deve estar no poder na Rússia. A declaração foi feita após o americano dizer, em discurso na Polônia, que o líder russo Vladimir Putin “não pode continuar no poder”.

“Isso não cabe a Biden decidir. O presidente da Rússia é eleito pelos russos”, disse Peskov, em declaração reproduzida pela agência russa de notícias Tass.

Peskov também disse que os insultos pessoais feitos por Biden contra Putin na Polônia diminuem a janela de oportunidade para melhorar as relações entre Moscou e Washington. “Um líder de estado deve controlar seu temperamento”, disse.

Ele se referia especialmente à declaração de Biden de que Putin era um “carniceiro”, ao comentar o bombardeio russo à cidade ucraniana de Mariupol e ao sofrimento que tem sido imposto aos refugiados da Ucrânia ao visitar um centro de acolhimento em Varsóvia, capital da Polônia.

Peskov lembrou que Biden foi a favor do bombardeiro da Iugoslávia pela Otan, a aliança militar ocidental, em 1999. “Afinal, ele é o homem que uma vez exigiu, ao falar na TV em seu país, que a Iugoslávia fosse bombardeada. Isso mesmo, que a Iugoslávia fosse bombardeada. Ele exigiu matar pessoas”, disse Peskov à Tass. “Portanto, é certamente bizarro ouvir tal coisa dele”, completou.