Antigo santuário romano é encontrado embaixo de cemitério na Inglaterra

Arqueólogos encontraram nesta terça-feira, 7, um possível santuário romano embaixo de um antigo cemitério na Catedral de Leicester, na Inglaterra. Os pesquisadores acreditam ter descoberto o porão de um edifício romano, junto a um fragmento de uma pedra de altar de 1.800 anos, durante as escavações.

Matthew Morris, diretor de escavação dos Serviços Arqueológicos da Universidade de Leicester, disse que, apesar da dúvida inicial, “há definitivamente um local de culto romano sob a catedral”. De acordo com o especialista, corria uma lenda sobre a existência de um templo romano no terreno da igreja.

A escavação, que faz parte do projeto multimilionário de restauração da catedral, também identificou peças de cerâmica romana e moedas no porão, que foi construído no século II. Os romanos estabeleceram um assentamento, conhecido como Ratae Corieltauvorum, por volta de 50 DC na cidade inglesa, rendendo tesouros arqueológicos que são descobertos até hoje.

Em 2015, a equipe de Morris foi responsável pela descoberta dos restos mortais do último rei da dinastia Plantageneta da Inglaterra, Ricardo III, em um estacionamento no centro de Leicester. Atualmente, a catedral comporta a tumba do monarca, que também foi o último a morrer em batalha, em 1485.

Já em 2022, houve dois casos de antigas relíquias sendo encontradas na Itália e na Grécia. Em junho, a cabeça de uma antiga estátua de Hércules foi descoberta na ilha de Anticítera, na Grécia. O objeto foi encontrado dentro de um navio cargueiro, considerado “o naufrágio mais rico do mundo”, em uma área tão profunda que os mergulhadores só conseguem ficar cerca de 30 minutos debaixo d’água.

Em fevereiro deste ano, durante os reparos no sistema de esgoto sob um parque em Roma, trabalhadores encontraram uma estátua de Hércules da Roma Antiga. A relíquia data do período imperial romano (27 a. C a 476 d. C) e foi encontrada perto da Via Ápia, uma das estradas mais ilustres da Itália.

