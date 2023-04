Antiga aliada de Bolsonaro, Abu Dhabi recebe visita de Lula em 15 de abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou uma viagem a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para o dia 15 de abril. A informação foi divulgada pelo Itamaraty nesta quinta-feira, 6. De acordo com o programa preliminar, o retorno está previsto para o dia seguinte ao encontro com o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, na segunda-feira, 16.

A princípio, a visita do petista estava agendada para o início do mês, depois da sua viagem à China, no final de março. O diagnóstico de uma pneumonia, no entanto, impediu os planos de Lula e adiou o encontro com Xi Jinping, presidente chinês, para o dia 11 de abril, bem como sua ida aos Emirados Árabes.

Em 2019, o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro visitou o xeique Al Nahyan em Abu Dhabi. Na ocasião, a dupla assinou uma série de acordos nos campos de inteligência artificial, meio ambiente, defesa, comércio e cooperação aduaneira. Bolsonaro foi presenteado, ainda, com uma pistola e um fuzil personalizado com o seu nome.

A chegada de Lula acontece em meio ao Ramadã, o mês de jejum na comunidade islâmica, apesar dos debates da diplomacia brasileira sobre um possível desrespeito à data religiosa. As autoridades locais, contudo, insistiram na visita.

O encontro parte de um desejo de Al Nahyan de estreitar as relações com o petista e ampliar o comércio entre os países. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil exportou apenas 1% dos seus produtos para os Emirados Árabes em 2022. Entre as mercadorias mais vendidas, estão carne de frango, ouro e celulose.

A agenda do presidente inclui, ainda, encontros com os gestores da Companhia de Investimentos Mubadala e da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (AIAD) para captar investimentos em infraestrutura. A instituição, que conta com um fundo de US$ 800 bilhões (R$ 4,2 trilhões), tem interesse no setor de energia renovável brasileira.

Além disso, o percurso na capital árabe envolve reuniões com os organizadores da COP28, conferência climática das Nações Unidas, que será sediada em Dubai, no mês de novembro.