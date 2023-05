Americano atira em menina que brincava de ‘pique-esconde’ em seu quintal

Um homem foi acusado de agressão agravada depois de atirar em crianças que brincavam de pique-esconde no seu quintal nos Estados Unidos. De acordo com autoridades, ele atingiu uma menina de 14 anos.

No início do último domingo, 7, a menina foi baleada com um tiro na nuca e levada a um hospital. O gabinete do xerife de Calcasieu, no estado da Louisiana, afirmou que os ferimentos da adolescente não eram considerados fatais.

David Doyle, de 58 anos, disse aos investigadores que pegou sua arma quando viu sombras do lado de fora de sua casa e atirou contra as pessoas que viu fugindo. Um dos tiros acabou atingindo a garota.

Após investigação, a polícia descobriu que várias crianças brincavam de esconde-esconde no bairro de Starks e se escondiam na propriedade do vizinho.

De acordo com a polícia, Doyle foi preso e acusado de agressão agravada com arma de fogo e disparo ilegal de arma de fogo.

Esse é o caso mais recente de um ataque a tiro desencadeado por circunstâncias triviais nos EUA. No mês passado, quatro tiroteios semelhantes ocorreram em uma semana.

Em 13 de abril, Ralph Yarl foi baleado na cabeça por um morador de Kansas City, Missouri, depois de tocar a campainha, pensando que era a casa onde ele deveria pegar seus irmãos gêmeos mais novos. O menino ficou gravemente ferido, mas sobreviveu.

Dois dias depois, um homem atirou e matou Kaylin Gillis, de 20 anos, depois que ela e seus amigos pararam por engano na entrada de sua garagem na cidade de Hebron, no norte do estado de Nova York. O grupo procurava a casa de um amigo.

De acordo com o jornal Washington Post, os EUA também registraram mais de 200 tiroteios em massa neste ano, casos definidos como incidentes em que quatro ou mais pessoas, não incluindo o atirador, são feridas ou mortas.