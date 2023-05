Atirador mata ao menos oito pessoas no Texas

Um ataque a tiros a um shopping do Texas, no último sábado, 6, deixou oito mortos e sete feridos. O atirador foi morto por um policial e as vítimas foram levadas a 16 hospitais da região. Os tiros aconteceram durante a tarde, em um shopping a 40 km de Dallas.

De acordo com a polícia, o atirador agiu sozinho e foi morto ao deixar o shopping. As vítimas têm entre 5 e 61 anos e três feridos estão em estado grave. O policial estava próximo ao local e disparou contra o agressor. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o o momento em que o criminoso atirando contra as pessoas.

O governador do Texas, Greg Abbott, chamou o tiroteio de “tragédia indescritível”.