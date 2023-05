Franquia do McDonald’s nos EUA empregava crianças de até 10 anos

Duas crianças de 10 anos estão entre as 300 crianças que trabalharam ilegalmente em uma franquia do McDonald’s na cidade de Louisville, no estado americano do Kentucky. Os investigadores do Departamento do Trabalho descobriram que os menores de idade recebiam pouco ou nenhum pagamento no restaurante.

A investigação mostrou que a Bauer Food LLC de Louisville, que opera dez franquias do McDonald’s, empregou 24 menores de 16 anos para trabalhar mais horas do que o permitido legalmente. Segundo as autoridades, as crianças às vezes trabalhavam até as 2 da manhã, mas não eram pagas e uma delas também foi autorizada a operar uma fritadeira, que é uma tarefa proibida para trabalhadores menores de 16 anos. A franquia foi multada em US$ 212 mil no total, o que corresponde a mais de R$ 1 milhão.

“Abaixo da idade mínima para o emprego, eles preparavam e distribuíam pedidos de comida, limpavam a loja, trabalhavam na janela do drive-thru e operavam um registro”, disse o Departamento do Trabalho em um comunicado na última terça-feira, 2.

O proprietário e operador da franquia, Sean Bauer, argumenta que as duas crianças de 10 anos citadas no comunicado do Departamento do Trabalho estavam visitando seus pais, um gerente noturno, e não eram funcionários. Bauer acrescentou que desde então mudou a política de visitação de crianças aos empregados.

“Qualquer ‘trabalho’ foi feito na direção e na presença do pai e sem autorização da gerência ou liderança da organização franqueada”, disse Bauer na última quarta-feira, 3.

As investigações no Kentucky fazem parte de um esforço contínuo da Divisão de Salários e Horas do Departamento do Trabalho para impedir os abusos de trabalho infantil. Os regulamentos federais de trabalho infantil impõem limites rígidos aos tipos de trabalhos que as crianças podem realizar e às horas que podem trabalhar.

“Muitas vezes, os empregadores falham em seguir as leis de trabalho infantil que protegem os trabalhadores jovens”, disse Karen Garnett-Civils, diretora da Divisão de Salários e Horas. “Sob nenhuma circunstância deve haver uma criança de 10 anos trabalhando em uma cozinha de fast-food perto de churrasqueiras, fornos e fritadeiras.”

De acordo com o Departamento do Trabalho, outras franquias também permitiram que menores de 14 e 15 anos trabalhassem além do horário permitido. É o caso dos locais administrados pela Archways Richwood LLC, com sede em Walton, e Bell Restaurant Group I LLC, com sede em Louisville.

“Esses relatórios são inaceitáveis, profundamente preocupantes e vão contra as altas expectativas que temos para toda a marca McDonald’s”, disse Tiffanie Boyd, porta-voz do McDonald’s nos EUA. “Estamos empenhados em garantir que nossos franqueados tenham os recursos necessários para promover locais de trabalho seguros para todos os funcionários e manter a conformidade com todas as leis trabalhistas.”