Amazon aumenta a emissão de carbono em 19% na pandemia

De acordo com relatório divulgado pela Amazon nesta quarta-feira (30), as emissões de carbono da corporação aumentaram em 19% no ano de 2020. O motivo foi o crescimento de vendas online durante o confinamento imposto pela pandemia.

Em contrapartida, a intensidade de carbono –medida de emissões por dólar de venda – diminuiu 16% no ano passado.

“Esta comparação de intensidade de carbono ano a ano reflete nosso progresso inicial para descarbonizar nossas operações, à medida que também continuamos a crescer como empresa”, disse a empresa no relatório.

A companhia também afirma que a melhoria na intensidade do carbono é resultado do investimento em energias renováveis e melhorias de eficiência operacional.

Em 2019, a companhia se comprometeu a zerar sua pegada de carbono ou eliminar as emissões de gases de efeito estufa até 2040.

Uma das medidas implantadas são os veículos elétricos nas entregas. Ao todo, a Amazon promete ter 10.000 unidades do tipo até 2022.