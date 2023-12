Aliados do Hamas no Iêmen atacam navio norueguês em Israel

Rebeldes da etnia houthi no Iêmen reivindicaram, nesta terça-feira, 12, a autoria de um ataque contra um navio-tanque comercial da Noruega próximo a Israel. A operação foi o seu mais recente protesto contra os bombardeios e destruição de Gaza, destacando os riscos do conflito entre Tel Aviv e o grupo terrorista palestino Hamas se alastrar pelo Oriente Médio.

De acordo com o porta-voz militar dos houthis, Yehia Sarea, os rebeldes aliados do Hamas – e que, como o grupo palestino, são financiados pelo Irã – atingiram o navio-tanque STRINDA com um foguete, porque a embarcação estava fazendo uma entrega de petróleo bruto a um terminal israelense. Segundo eles, o caso aconteceu depois que a tripulação ignorou seus avisos para que se afastassem.

A empresa proprietária do petroleiro, Mowinckel Chemical Tankers, disse que o navio se dirigia para Itália com uma carga de óleo de palma para ser utilizado em biocombustíveis. A embarcação não planejava parar em Israel.

Como ocorreu o ataque

Inicialmente, a fragata francesa FREMM Languedoc interceptou e destruiu um drone vindo do Iêmen que ameaçava o STRINDA. No entanto, o ministério da Defesa da França afirmou que os rebeldes lançaram em seguida um foguete contra a embarcação, na noite de segunda-feira 11, o que causou um incêndio a bordo do navio-tanque.

Dados da empresa de rastreamento naval Kpler apontam que o STRINDA estava carregando óleo vegetal e biocombustíveis da Malásia, com destino a Veneza. O vice-ministro das Relações Exteriores da Noruega, Eivind Vad Petersson, classificou o incidente como inaceitável.

“A Noruega condena nos termos mais fortes possíveis todos os ataques a navios civis”, disse ele.

Tudo ocorreu cerca de 111 km ao norte do Estreito de Bab al-Mandab, que conecta o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Nenhuma vítima foi registrada e o navio conseguiu se mover por conta própria após a explosão.

Conflito transborda pelo Oriente Médio

Os houthis entraram na guerra Israel-Hamas depois do início dos bombardeios da Faixa de Gaza por parte das Forças de Defesa de Israel (FDI). Os rebeldes passaram a atacar navios em rotas marítimas importantes, bem como disparar drones e mísseis contra Tel Aviv a mais de 1.600 quilômetros de sua sede de poder, a capital iemenita de Sanaa.

No último sábado 9, eles declararam que iriam atacar todos os navios com destino a Israel, independentemente da sua nacionalidade, e alertaram as companhias marítimas internacionais contra atracar em portos israelenses. O porta-voz dos houthis prometeu que o grupo vai continuar bloqueando as embarcações até que Tel Aviv permita a entrada de alimentos e ajuda médica em Gaza.

O conflito na Faixa de Gaza também já se espalhou para outras partes da região. Israel e o grupo Hezbollah do Líbano trocando tiros diariamente na fronteira norte do país, enquanto milícias apoiadas pelo Irã atacam bases americanas no Iraque.

Eixo de resistência

Os houthis são um dos vários grupos do chamado “eixo da resistência” do Irã, que inclui grupos como Hamas e Hezbollah, cujos alvos são Israel e postos militares dos Estados Unidos. O porta-voz do grupo rebelde declarou que a obstrução da passagem de navios é uma ação direta em apoio aos palestinos.

No mês passado, os houthis também apreenderam um navio cargueiro de propriedade britânica que tinha ligações com uma empresa israelense. Os Estados Unidos e o Reino Unido condenaram os ataques aos navios, culpando o Irã pelo apoio aos rebeldes iemenitas. Teerã diz que os seus aliados tomam as suas decisões de forma independente.

Durante a primeira semana de dezembro, três navios comerciais foram atacados em águas internacionais, o que levou à intervenção de um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos. Porém, a Arábia Saudita pediu aos americanos para mostrarem moderação na resposta às investidas, para que o conflito não tome proporções maiores.

