Marinha dos EUA captura homens que sequestraram navio ligado a Israel

Autoridades de Defesa dos Estados Unidos afirmaram nesta segunda-feira, 27, que a Marinha americana usou seu navio de guerra USS Mason para prender homens armados que haviam sequestrado um navio-tanque ligado a Israel. O incidente ocorreu na costa do Iêmen, no domingo 26, e os agressores foram identificados como rebeldes Houthis, aliados do Hamas na guerra contra o Estado israelense.

De acordo com um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos, cinco agressores tentaram escapar em uma lancha, mas foram perseguidos pelo USS Mason e acabaram se rendendo. Além disso, dois mísseis vindos da área controlada pelos Houthis no Iêmen foram disparados contra o navio de guerra americano, mas caíram longe da embarcação.

Os Houthis declaram-se parte de um “eixo de resistência” de grupos afiliados ao Irã, e prometeram atacar Israel devido à sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O navio-tanque atacado no domingo, chamado “Central Park”, é administrado pela empresa internacional de gerenciamento de embarcações Zodiac Maritime Ltd, com sede em Londres, de propriedade da família israelense Ofer. Segundo a Zodiac, no momento do ataque havia 22 tripulantes no barco, entre eles cidadãos russos, vietnamitas, búlgaros, indianos, georgianos e filipinos, bem como um capitão turco.

O comunicado do Comando Central dos Estados Unidos informou que os rebeldes teriam ameaçado atacar o navio-tanque, que transportava ácido fosfórico, se ele não se desviasse para um porto iemenita.

O incidentes foi o mais recente de uma série de ataques perpetrados pelos Houthis, que travam desde 2014 uma guerra civil contra o governo oficial do Iêmen (apoiado pela Arábia Saudita, inimiga mortal do Irã). Antes do sequestro do barco, eles dispararam vários mísseis e drones contra Israel, que foram interceptados pelo navio de guerra americano no Mar Vermelho, logo após o início do conflito na Faixa de Gaza.

A guerra começou quando o Hamas, em 7 de outubro, invadiu cidades do sul de Israel, disparando mais de 300 foguetes e matando ao menos 1.200 pessoas, além de terem sequestrado outras 240. Desde então, Tel Aviv respondeu com uma implacável operação militar por ar, terra e mar, que provocou a morte de entre 13 mil e 14 mil palestinos, cerca de 40% dos quais eram crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

Na semana passada, os rebeldes Houthi também disseram que apreenderam um navio de carga israelense no Mar Vermelho. Israel, por sua vez, respondeu que a embarcação não era israelense e que nenhum de seus cidadãos estava entre a tripulação.