Aliados de Castillo entram com pedido de impeachment de Dina no Peru

Um grupo de parlamentares peruanos aliados ao ex-presidente Pedro Castillo apresentou, na quarta-feira 25 uma moção para destituir a presidente do Peru, Dina Boluarte, que está no poder há pouco mais de um mês. De acordo com um documento obtido pela agência de notícias Reuters, os parlamentares acusam-na de “incapacidade moral permanente”.

O pedido de impeachment ocorre em meio a protestos violentos após a destituição e prisão de seu antecessor, Castillo, cuja repressão pela polícia deixou mais de 50 mortos e prendeu centenas de pessoas.

“Nunca na história do Peru um governo em tão pouco tempo – um mês no governo – matou mais de quarenta pessoas em protestos”, disse a moção, acusando Boluarte de permitir o abuso e uso desproporcional da força, entre outras acusações.

O pedido de impeachment foi assinado por 28 parlamentares de esquerda que apoiam Castillo. Eram necessárias aos menos 26 assinaturas, correspondentes a 20% do congresso, para que a moção fosse submetida. Agora, a medida precisa ser aprovada por 52 votos para que possa ser debatida na Câmara, onde precisará do apoio de dois terços dos parlamentares.

Boluarte ainda não comentou sobre a medida.

Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos, publicada pelo jornal La Republica, 71% da população reprova a forma como a presidente conduz o governo. Apenas 19% dos cidadãos disseram que apoiam a gestão.

O governo peruano decretou estado de emergência em quatro províncias e três regiões do país e fechou o acesso turístico a Machu Pichu alegando motivos de segurança devido aos protestos que pedem a renúncia de Boluarte.

Os atos, que se tomaram o país desde a queda do ex-presidente, depois que o populista tentou dar um autogolpe para evitar, ele próprio, um impeachment, pedem a saída da presidente, a dissolução do Parlamento unicameral e a convocação imediata de eleições – Dina está tentando costurar um acordo para antecipar o pleito de 2026 para 2024. A atual presidente do Peru culpa Castillo por promover a polarização política no país.