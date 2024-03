Aliado de Navalny sofre atentado a marteladas na Lituânia

Leonid Volkov, amigo e aliado do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny, foi atacado com um martelo do lado de fora de sua casa em Vilnius, na Lituânia, nesta quarta-feira, 13. Após ser hospitalizado, o ativista de 43 anos prometeu continuar lutando contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem acusou de estar por trás do atentado.

“Não desistiremos”, disse Volkov em vídeo postado em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram. O ataque que quebrou seu braço, afirmou, foi um “alô bandido característico” dos capangas de Putin.

“Eles literalmente queriam fazer de mim um schnitzel“, comentou, bem-humorado apesar dos ferimentos, referindo-se ao prato alemão em que uma fatia de carne é martelada até ficar com uma espessura muito fina.

Segundo ele, o agressor abordou-o no seu quintal de casa e “me bateu na perna umas 15 vezes”. No vídeo publicado no Telegram, contou que sente dor ao andar, mas alegou que “a perna, de alguma forma, está bem”. Imagens publicadas pela equipe de Navalny mostraram o rosto e as pernas de Volkov cobertos de sangue. Outra foto mostra um carro com a janela quebrada.

Quem é Volkov

Hoje uma das figuras mais proeminentes da oposição da Rússia, Volkov foi um confidente próximo de Navalny, trabalhando como chefe de seu gabinete e como presidente da Fundação Anticorrupção, criada pelo falecido ativista, até 2023.

O ataque ocorre quase um mês após a morte repentina de Navalny numa prisão no Ártico, que seu círculo próximo atribuiu diretamente ao presidente russo. Um dia antes de ser atacado, Volkov escreveu nas redes sociais: “Putin matou Navalny. E muitos outros antes disso”, ecoando afirmações semelhantes feitas pela viúva do ativista, Yulia, bem como pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Além disso, ele havia instado os cidadãos russos a comparecerem a um grande protesto contra Putin no dia das eleições, 15 de março.

Horas antes do ataque, Volkov também disse ao jornal russo independente Meduza que estava preocupado com sua segurança. “O principal risco agora é que todos seremos mortos. Ora, é uma coisa bastante óbvia”, disse ele em entrevista.

“Premeditado”

O presidente lituano, Gitanas Nauseda, alegou que o ataque a Volkov foi claramente premeditado e está relacionado a outras provocações da Rússia contra a nação báltica. Dirigindo-se diretamente ao presidente russo, o mandatário disse: “Só posso dizer uma coisa a Putin – ninguém tem medo de você aqui”.

O departamento de segurança do Estado da Lituânia também disse nesta quarta-feira que o ataque provavelmente foi organizado e executado pela Rússia. O porta-voz da polícia lituana, Ramunas Matonis, informou a repórteres que os suspeitos do atentado ainda não foram identificados.

Em publicação no X, antigo Twitter, o ministro das Relações Exteriores do país, Gabrielius Landsbergis, descreveu o incidente como “chocante” e prometeu que os responsáveis “terão que responder por seus crimes”.

Perigo constante

O incidente marca o primeiro ataque contra aliados de Navalny desde que deixaram a Rússia, há mais de três anos. Volkov e outros membros importantes da equipe do falecido ativista vivem na Lituânia desde 2021, porque as autoridades russas classificaram como organizações “extremistas” todos os grupos conectados a Navalny. A maioria dos colegas do líder da oposição russa estão na lista de procurados de Moscou e, como ele, enfrentariam longas penas de prisão se retornassem ao território russo.

No ano passado, a polícia de Berlim também abriu uma investigação sobre a suspeita de envenenamento de dois jornalistas russos independentes, que visitavam a cidade para uma conferência organizada pelo crítico do Kremlin Mikhail Khodorkovsky.