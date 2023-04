Alberto Fernández anuncia que não vai concorrer à reeleição na Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta sexta-feira, 21, que não vai concorrer à reeleição na próxima disputa presidencial, marcada para outubro.

“O contexto econômico me obriga a dedicar todos os meus esforços a atender os difíceis momentos que a Argentina passa”, disse em vídeo publicado em suas redes sociais.

Embora incomum para um presidente, a desistência segue pesquisas ruins para o mandatário. Na quinta-feira, a consultoria Poliarquía divulgou que a rejeição a Fernández bateu 71%, a maior na série histórica de 17 anos.

“O contexto econômico colocou muita pressão sobre ele”, disse Mariel Fornoni, diretor da Management & Fit, à agência de notícias Reuters. Segundo Fornoni, “pressões internas” forçaram sua mão, embora, na realidade, com seu índice de aprovação abaixo de 20%, ele nunca teve muitas chances de vencer.

Em março, a taxa de inflação da Argentina ultrapassou os 100% pela primeira vez desde o fim da hiperinflação no início dos anos 1990. De acordo com dados divulgados agência de estatísticas do país, o índice atingiu 102,5% em fevereiro.

A pressão já vinha crescendo por uma decisão da ala peronista comandada pela vice-presidente Cristina Kirchner, que comandou o país de 2007 a 2015 e, há meses, protagonizava desentendimentos com Fernández.

A medida, que pode aumentar a chance dos peronistas de vencer a eleição de acordo com as pesquisas, ocorre em meio a uma profunda crise econômica com preços em alta, elevando a pobreza para quase 40%, afetando o poder de compra e ganho dos eleitores.