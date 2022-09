Agressor de Cristina Kirchner foi entrevistado pela TV argentina

Fernando Andrés Sabag Montiel, acusado de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na quinta-feira 1, foi entrevistado há menos de um mês pelo canal Crónica TV e deu sua opinião sobre os planos sociais.

Há algumas semanas, o canal de notícias enviou um repórter à Avenida Corrientes, em Buenos Aires, para entrevistar os cidadãos sobre o que deveria acontecer com os planos sociais, um dos pontos de crítica ao governo argentino.

No programa intitulado “Planos sim, planos não”, o jornalista da Crónica TV começou a conversar com um homem vestido de camisa amarela e preta. Seu depoimento diante do microfone começa com ele dizendo: “Minha namorada supostamente também tinha planos sociais, ela deixou de tê-los porque a verdade é que não basta obter o mesmo dinheiro que outras pessoas”.

+ Quem é o brasileiro acusado de tentar atirar contra Cristina Kirchner

Era Fernando Andrés Sabag Montiel, o homem que tentou disparar uma arma a poucos centímetros do rosto de Kirchner, enquanto ela autografava livros para os seus seguidores.

Quando questionado sobre qual era o plano que sua namorada recebia, ele hesitou e se virou para perguntar: “Qual foi o que você recebia?” Então o jornalista pediu para obter seu depoimento diretamente, enquanto o casal vendia algodão doce na Avenida Corrientes.

Continua após a publicidade

O jornalista perguntou se a mulher recebeu plano social e ela responde, sorrindo: “Sim, antes, mas prefiro sair para trabalhar”. Ela acrescentou que “recolher planos sociais é promover a vadiagem”.

A pergunta foi sua opinião sobre a viralizada Mariana “La Planera”, a quem chamou de “preguiçosa” e garantiu que é “melhor sair para trabalhar vendendo bebidas ou o que for”.

Após a mulher dizer que “em três dias ela ganha o mesmo que recebendo um plano”, Sabag Montiel reaparece em cena e diz “acho que está mais do que explicado”. “Você avança trabalhando”, acrescentou ele, fora do microfone. Depois disso, a reportagem termina.

+ Alberto Fernández decreta feriado nacional após ataque contra Kirchner

Fernando Andrés Sabag Montiel fez uma segunda aparição na Crónica TV, desta vez para falar sobre suas preferências políticas. A primeira pergunta do jornalista Alejandro Pueblas, de Tigre, foi se o entrevistado aprovava Sérgio Massa, o novo “superministro” da Economia.

Sabag Montiel respondeu sem hesitar: “Não, nem ferrando.” Em seguida, ao ser questionado se é da cidade de Buenos Aires que estava sob a gestão de Massa, o agressor de Cristina Kirchner esclareceu que é de San Martín – fazendo referência a José de San Martín, general argentino e o primeiro líder do sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha.

Ele disse ainda que “nem [Javier] Milei [deputado de extrema-direita] nem Cristina” são sua preferência. Sabag Montiel também reclamou das mudanças na pasta econômica: “Muda todo dia. Entra [Silvina] Batakis, entra Massa”.