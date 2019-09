Afeganistão: Talibã explode hospital e deixa 20 mortos e 90 feridos

Um caminhão-bomba explodiu próximo a um hospital na cidade de Qalat, no sul do Afeganistão, deixando ao menos vinte mortos e mais de noventa feridos nesta quinta-feira 19. A explosão massiva devastou parte do hospital e de uma mesquita próxima, e quebrou vidros de janelas a até dois quilômetros do local, segundo um residente de Qalat.

Pelo Twitter, Zabihullah Mujahed, um porta-voz do Talibã, assumiu a autoria do atentado e disse que o alvo era um escritório de inteligência nas proximidades, que teria sido destruído.

O Talibã vem realizando ataques quase diariamente desde que os Estados Unidos abandonaram as negociações de paz com o grupo armado na semana passada. Na terça-feira, duas explosões em eventos separados deixaram 48 mortos, a maioria civis. O grupo armado reivindicou a autoria de ambos os ataques.

O porta-voz da facção no Catar, Suhail Shaheen, disse pelo Twitter que um cessar-fogo era parte de um acordo com os EUA, até que o presidente Donald Trump declarou que as conversas estavam “mortas”.