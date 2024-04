Afastado por câncer, rei Charles anuncia data de retorno às funções reais

O Palácio de Buckingham informou nesta sexta-feira, 26, que o rei Charles III retornará às funções reais “após um período de tratamento e recuperação após seu recente diagnóstico de câncer”. O monarca foi diagnosticado com um tipo da doença, não divulgado, em fevereiro deste ano, poucos dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia na próstata. A princesa de Gales, Kate Middleton, também recentemente que enfrenta um câncer e está em quimioterapia, de forma a permanecer afastada dos trabalhos e dos olhos do público.

“Para ajudar a assinalar este marco, o rei e a rainha farão uma visita conjunta a um centro de tratamento do câncer na próxima terça-feira, onde encontrarão médicos especialistas e pacientes”, disse o comunicado, acrescentando que “será a primeira de uma série de compromissos externos”.

https://x.com/RoyalFamily/status/1783904181163614445

O informe disse, ainda, que Charles e Camila receberão o imperador do Japão, Naruhito, e sua esposa, Masako, em julho. O palácio relembrou que o retorno do rei ocorre “à medida que se aproxima o primeiro aniversário da Coroação” e as “majestades permanecem profundamente gratas pelas muitas gentilezas e bons votos que receberam de todo o mundo durante as alegrias e desafios do ano passado.”

Continua após a publicidade

Mesmo afastado dos holofotes, o monarca continuou com reuniões regulares com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Na Páscoa, durante um culto em Windsor, ele cumprimentou o público de surpresa. Mas o compromisso da terça-feira, 30, é o primeiro oficial desde fevereiro.

+ Câncer de Kate e do rei Charles III revela rachaduras na monarquia

Câncer de Kate

Após meses de especulação, a princesa Kate disse em vídeo publicado nas redes sociais que seu sumiço foi motivado pela descoberta de um câncer. Ela foi afastada das funções reais em janeiro, depois de ter sido submetida a uma cirurgia abdominal programada, sem relação com o diagnóstico da doença. A futura rainha agradeceu “todas as maravilhosas mensagens de apoio” em relação ao procedimento e que foram “alguns meses incrivelmente difíceis” para a sua família — em especial, príncipe William e seus três filhos: George, Charlotte e Louis.

Continua após a publicidade

“A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, testes após a operação, descobriram haver um câncer presente. Minha equipe médica, portanto, recomendou que eu fizesse uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento”, anunciou.

“É claro que isto foi um grande choque e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e gerir isto de forma privada, em prol da nossa jovem família. Como vocês podem imaginar, isso leva tempo”, afirmou, acrescentando que contou as filhos de forma apropriada para a idade e de maneira a “tranquilizá-los” de que ficaria bem.

Na gravação, Kate pediu “algum tempo, espaço e privacidade” para concluir o tratamento. Ela também disse que seu trabalho a trazia “um profundo sentimento de alegria” e que estava “ansiosa” para voltar, mas que estava, por enquanto, concentrada “em fazer uma recuperação completa”.

Continua após a publicidade

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024