Aeroporto de Odessa é destruído com avanço russo na Ucrânia

O exército russo continua sua ofensiva contra o território ucraniano, mas agora ruma para o sul e leste do país, após fracassar a tomada na capital Kiev. Os ataques se intensificaram nessas regiões nas últimas semanas, levando a ocupação de cidades e tomada de pontos estratégicos. O aeroporto de Odessa foi alvo de mísseis neste sábado, 30.

O ataque gerou estragos na pista de pouso e decolagem. A cidade de Odessa, localizada no sul do país, é a quarta maior da Ucrânia e era uma das poucas afetadas pela guerra, mas virou alvo dos russos por ser considerada estratégica para o avanço das tropas russas para a Transnístria, região separatista pró-Rússia na Maldóvia. As tropas também já tomaram a cidade de Kherson, no sul do país, criando um ponto de apoio a apenas 100 quilômetros da Criméia.

Os ataques também se estenderam para o leste, nas cidades de Dobropillia, em Donetsk, e Rubizhne e Popasna, em Luhansk, também foram alvos de ataques, com destruições por toda a cidade, atingindo apartamentos e quintais de civis. A intenção dos russos é assumir a região de Donbas, composta por Donetsk e Luhansk, que já possui regiões controladas por separatistas.

A Ucrânia acusa as tropas de cometerem atrocidades e insiste por maiores sanções. Nesta semana foi confirmada a morte da atleta do levantamento de peso, Alina Peregudova, de 14 anos, que era uma das promessas olímpicas da Ucrânia. Ela e sua mãe foram vítimas de um ataque em Mariupol, no leste do país.

