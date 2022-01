Acordo entre Virginia Giuffre e Epstein pode proteger príncipe Andrew

Um acordo judicial entre Jeffrey Epstein e Virginia Giuffre, de 2009, foi tornado público nesta segunda-feira (3), no qual revela que Virginia recebeu 500 mil dólares de Epstein, segundo documentos do tribunal.

O acordo assinado por ambos alega proteger qualquer pessoa “que pudesse ser incluída como potencial réu”.

Giuffre acusa Jeffrey Epstein – morto em 2019 – e Ghislaine Maxuell – agora condenada por tráfico sexual – de a obrigarem a ter relações sexuais com o Príncipe Andrew enquanto ela ainda era menor de idade. Ele também é acusado de abuso sexual.

Para tentar rejeitar a acusação de Giuffre, os advogados de Andrew afirmam que o acordo de 2009 o protege, e que nele contém disposições que impedem Giuffre de iniciar uma ação legal contra muitos associados de Epstein.

No acordo consta que após o recebimento da quantia estipulada, Virginia Roberts (nome de solteira) concorda em “remeter, liberar, absolver e dispensar para sempre as referidas outras partes e qualquer outra pessoa ou entidade que poderia ter sido incluída como um réu potencial … de todas as formas de acusações”.

Andrew não foi mencionado no acordo e seu advogado alega que “o príncipe nunca abusou sexualmente ou agrediu Giuffre”.

A defesa de Virginia diz que o acordo é “irrelevante para a acusação da Sra. Giuffre contra o Príncipe Andrew, pois não menciona o Príncipe Andrew”.

O processo civil ainda está em um estágio inicial na Justiça americana. Uma audiência sobre uma moção de Andrew para recusar o processo está marcada para a terça-feira (4).

