Acompanhe em tempo real a entrega de presentes do Papai Noel pelo mundo

É véspera de Natal e o Papai Noel já está viajando pelo mundo distribuindo presentes. E é possível acompanhar seu trajeto em tempo real neste site.

Todos os anos, há 68 anos, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad, da sigla em inglês) ativa um website específico que mostra o progresso das entregas de presentes. Além de saber a posição exata do bom velhinho no mapa, o sistema contabiliza ainda o número exato de presentes distribuídos. No momento de publicação deste texto, o Papai Noel sobrevoava a Austrália e já havia distribuído 1,5 bilhão de presentes.

“Como todos já sabem, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte defende o espaço aéreo todos os dias. Na véspera de Natal, no entanto, o Norad tem uma missão especial: acompanhar o Papai Noel enquanto ele atravessa o globo. Este é 68º ano em que o Norad recebe essa missão. E crianças e seus pais poderão ligar para os nossos operadores, que estarão ao vivo prontos para dar informações sobre a posição do Papai Noel”, afirmou o secretário de imprensa, major-general Patrick Ryder.

Além disso, o mapa, que também pode ser acessado pelas redes sociais, mostra informações interessantes, a partir de páginas da Wikipédia, sobre os locais já visitados pelo bom velhinho.

De acordo com o Norad, a tradição natalina começou por acidente, em 1955, quando um jornal local de Colorado, promovendo uma iniciativa para que crianças ligassem diretamente para o Papai Noel, publicou o número do centro de operações do Comando de Defesa Aérea Continental (Conad) de Colorado Springs por engano. O coronel da Força Aérea Harry Shoup, de plantão naquela noite, atendeu e conversou com a criança. À medida que outras chamadas foram sendo feitas, um oficial foi destacado para atender às crianças e assegurar que o Papai Noel estava a caminho. Em 1958, quando o Norad foi criado, a tradição se manteve.

Desde então, milhares de famílias usam o serviço todos os anos. De acordo com o major-general Patrick Ryder, em 2022 foram mais de 70 mil ligações atendidas apenas na véspera de Natal.