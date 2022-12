Acidente em travessia de imigrantes no Canal da Mancha deixa quatro mortos

Nesta quarta-feira, 14, quatro pessoas morreram depois que um pequeno barco de migrantes virou no Canal da Mancha, disse um porta-voz do governo do Reino Unido.

Uma grande operação de busca e resgate foi realizada na costa de Kent pelas autoridades britânicas e francesas depois de receber um pedido de socorro.

“Este é um incidente verdadeiramente trágico. Nossos pensamentos estão com os amigos e familiares de todos aqueles que perderam suas vidas hoje”, disse o porta-voz do governo.

Outras 43 pessoas foram resgatadas. Dessas, mais de 30 precisaram ser retiradas da água. O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse estar “muito preocupado com os relatos de um incidente envolvendo o pequeno barco” e estava buscando mais informações das autoridades do Reino Unido.

A secretária do Interior britânica, Suella Braverman, afirmou, mais cedo, estar ciente do incidente “angustiante”. No entanto, dirigindo-se à Casa dos Comuns – casa legislativa mais baixa do Parlamento –, foi mais enfática ao dizer que o governo “precisa acabar” com essas tentativas de travessia.

Segundo ela, no ano passado, esforços conjuntos do Reino Unido com a França impediram mais de 23.000 viagens desnecessárias de barco. Este ano, o número é de 31.000.

“O acordo que firmamos novamente com os franceses vai além”, alegou, referindo-se a uma colaboração não detalhada com a França para reduzir a entrada de imigrantes no país.

“Nossa capacidade neste país não é infinita. Não podemos aceitar todos os que desejam vir para este país. Essa é uma realidade do mundo e da vida”, acrescentou, afirmando que o Partido Trabalhista, que faz oposição ao Partido Conservador no governo, não aceita essa realidade.

Segundo autoridades, os passageiros do barco são refugiados que tentavam chegar ao Reino Unido. O diretor de apoio a refugiados da Cruz Vermelha Britânica, Alex Fraser, disse: “O fato de alguém estar fazendo essa jornada nessas temperaturas mostra o quão desesperadas as pessoas estão.”