Ação da Otan na Crimeia pode levar a Terceira Guerra Mundial, diz Rússia

O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, disse que qualquer invasão na península da Crimeia por um estado-membro da Otan pode ser entendida como uma declaração de guerra à Rússia, podendo levar a uma Terceira Guerra Mundial.

“Para nós, a Crimeia é parte de nosso país. E isso significa para sempre. Qualquer tentativa de invasão do território é uma declaração de guerra contra nós”, disse ele ao site de notícias Argumenty i Fakty.

“E se isso for feito por um estado membro da Otan, isso significa conflito com toda a aliança do Atlântico Norte. Será a Terceira Guerra Mundial. Uma catástrofe completa”, completou.

O atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo disse ainda que se a Finlândia e a Suécia entrarem para a Aliança, a Rússia será obrigada a fortalecer suas fronteiras estando “pronta para medidas de retaliação”, o que pode incluir a perspectiva de instalar mísseis hipersônicos “em seu limite”.

A península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e tem grande importância geopolítica para o país devido à sua localização, servindo como uma via de acesso ao Mar Negro a partir do Mar de Azov. Pouco depois do início da guerra, o Kremlin listou uma série de condições para acabar com o conflito, incluindo a garantia de que a região seria enxergada como um território russo.