A milionária campanha da Nova Zelândia para ajudar jovens com términos

O governo da Nova Zelândia lançou nesta quinta-feira, 23, uma campanha para ajudar no término de relacionamento entre adolescentes. Financiada pelo Ministério de Desenvolvimento Social do país, a ação Love Better (Ame melhor, em tradução livre) receberá um investimento de 4 milhões de dólares (cerca de 21 milhões de reais).

“Mais de 1.200 jovens neozelandeses nos disseram que precisam de apoio para lidar com as primeiras experiências de amor e mágoa, e as separações foram identificadas como um desafio comum”, disse a ministra-adjunta Priyanca Radhakrishnan, em comunicado.

Com o slogan “assuma os sentimentos”, a campanha disponibiliza canais de atendimento por e-mail, mensagem de texto e ligação para jovens que têm enfrentando um término, por meio de uma organização dedicada a apoiar pessoas entre 12 e 24 anos. A instituição receberá parte da verba destinada ao projeto.

A iniciativa parte da descoberta do governo da Nova Zelândia de que, entre 1.200 jovens, 68% passaram por algo ruim “além da dor ‘normal’ de terminar um relacionamento”.

No vídeo de divulgação da campanha, adolescentes debatem sobre os problemas enfrentados com o término. “Isso está ficando ridículo. Isso está ficando tão fora de controle. Eu preciso dormir à noite. Eu preciso superá-la”, diz um deles.

Em uma frente ampla de ações contra a violência sexual e familiar no país, as autoridades locais buscam, através de “experiências formativas”, que os jovens consigam engajar em futuros relacionamentos saudáveis.

“A Nova Zelândia tem estatísticas vergonhosas de violência familiar e sexual e precisamos de abordagens inovadoras para quebrar o ciclo”, afirmou Radhakrishnan.

Segundo os últimos dados revelados pelo Ministério da Justiça, a polícia recebeu, em 2020, 9.723 denúncias de violência sexual, metade delas foram de pessoas com menos de 18 anos de idade.

