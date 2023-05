A longa lista de mentiras contadas por George Santos nos Estados Unidos

Filho de brasileiros, o deputado republicano George Santos foi preso nesta quarta-feira, 10, por acusações criminais federais de fraude e lavagem de dinheiro, após ter supostamente incentivado seus apoiadores a doarem a uma empresa como forma de apoiar a sua campanha. O caso que levou à detenção do congressista eleito por Nova York, no entanto, é apenas parte de uma longa lista de mentiras contadas pelo político e que vêm sendo investigadas pelo Comitê de Ética da Câmara.

Ainda em março deste ano, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que a averiguação liderada pelo comitê poderia levar à destituição de Santos do cargo, caso encontrassem irregularidades. O republicano, no entanto, se declara inocente de todas as acusações.

A teia de mentiras do deputado envolve desde a morte da sua mãe até o convívio na alta sociedade americana. Em seu site de campanha, Santos alegou que sua mãe era uma sobrevivente do atentado às Torres Gêmeas, ocorrido em 11 de setembro de 2001, por estar “na Torre Sul”. Ela teria, então, definhado após lutar contra o câncer. Fátima Devolder, contudo, entrou com pedido de green card apenas em 2003 e afirmou que não havia estado no país desde 1999, contrariando a versão de Santos.

+ Filho de brasileiros, deputado republicano George Santos é preso nos EUA

O início da sua carreira em Wall Street integra as investigações. Santos confessou, inclusive, ter metido sobre ter trabalhado para a empresa de serviços financeiros Citigroup e o banco Goldman Sachs. Em entrevista ao jornal americano New York Post, ele disse que foi uma “decisão muito estúpida” e que se arrepende “todos os dias”.

Continua após a publicidade

Além disso, o republicano teria inflado o seu currículo ao dizer que havia frequentado a escola preparatória Horace Mann, se formado na Baruch College e obtido um mestrado em negócios internacionais pela New York University. Ainda para o New York Post, ele declarou que não chegou a concluir a graduação, enquanto o centro educacional Horace Mann não apresenta registros da sua inscrição na instituição.

O congressista é acusado também de ter divulgado informações falsas sobre a sua origem judaica. Ele alega que seus avós maternos fugiram da Ucrânia por causa da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Os registros genealógicos analisados pelo The Forward indicam, contudo, que seus avós teriam nascido no Brasil, informação que Santos discorda por ter crescido com histórias de que sua família falsificou “muitos de seus documentos em nome da sobrevivência.”

+ Republicano George Santos enfrenta acusações federais, diz emissora

Santos teria afirmado que havia trabalhado como modelo para a Vogue, na produção do musical Spider-Man: Turn Off The Dark na Broadway e no ramo de venda de iates, informações essas que não foram comprovadas.

O republicano também teria relatado que fundou uma instituição sem fins lucrativos de resgate de animais, mas não existem registros documentais. Ele, então, mudou a versão ao afirmar que apenas fazia campanhas para essa área da caridade.

Somando à longa lista de farsas, Santos informou que tinha um apartamento de 1 milhão de dólares no Brasil e 13 propriedades familiares. Ele esclareceu posteriormente que vive no Queens com a irmã e que não tem posses imobiliárias. As mentiras incluem, ainda, um diagnóstico de Covid-19 e um salário de $ 750.000, assim como seus laços com o tiroteio na boate Pulse, em 2016, e sua vivência como drag queen no Brasil.

Continua após a publicidade

Siga