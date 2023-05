Filho de brasileiros, deputado republicano George Santos é preso nos EUA

Envolto em dezenas de mentiras, o polêmico congressista americano George Santos foi preso nesta quarta-feira, 10, por acusações criminais federais.

A acusação diz que Santos induziu apoiadores a doarem a uma empresa sob o falso pretexto de que o dinheiro seria usado para apoiar sua campanha. Em vez disso, diz, ele usou a verba para despesas pessoais, incluindo roupas de marcas de luxo e para pagar seus cartões de crédito.

+ Envolto em mentiras, George Santos reconhece ser ‘péssimo mentiroso’

Filho de brasileiros eleito por Nova York, Santos admitiu ter mentido sobre a ascendência judaica, sobre ter trabalhado em dois grandes nomes de Wall Street – Goldman Sachs e Citigroup –, diploma universitário e histórico como estrela do vôlei. Além disso, diversas questões sobre suas finanças durante as eleições, como a fonte do que ele alegou ser uma fortuna acumulada rapidamente mesmo estando com problemas financeiros e aluguel atrasado.

Diversos parlamentares pressionam Santos para renunciar ao cargo, inclusive outros colegas republicanos de Nova York, que afirmaram que ele havia traído os próprios eleitores.

Segundo o procurador Breon Peace, a acusação “busca responsabilizar Santos por vários supostos esquemas fraudulentos e deturpações descaradas”.

“Em conjunto, as alegações na acusação acusam Santos de confiar em repetidas desonestidades e enganos para subir aos salões do Congresso e enriquecer”, disse Peace à agência de noticias Associated Press.

Esperava-se que Santos fizesse uma audiência inicial em um tribunal federal em Long Island ainda na quarta-feira, quando as acusações contra ele seriam reveladas.