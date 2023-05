Republicano George Santos enfrenta acusações federais, diz emissora

O polêmico deputado republicano George Santos, que enfrentou uma série de controvérsias envolvendo mentiras inventadas por ele sobre sua herança, educação e currículo durante a campanha eleitoral, foi acusado de crimes federais nesta terça-feira 9, informaram duas pessoas familiarizadas com o assunto à rede americana CNN. Até o momento, as acusações feitas permanecem sigilosas e o congressista deve comparecer a um tribunal federal de Nova York nesta quarta-feira 10.

A natureza das acusações ainda não foi descoberta, mas o FBI e os promotores do Departamento de Justiça em Nova York e Washington examinam as alegações de declarações falsas nos arquivos de financiamento de campanha de Santos e outras reivindicações.

Filho de brasileiros, Santos admitiu ter mentido sobre a ascendência judaica, sobre ter trabalhado em dois grandes do Wall Street – Goldman Sachs e Citigroup –, diploma universitário e histórico como estrela do vôlei. Além disso, diversas questões sobre suas finanças durante as eleições, como a fonte do que ele alegou ser uma fortuna acumulada rapidamente mesmo estando com problemas financeiros e aluguel atrasado. Diversos parlamentares pressionam Santos para renunciar ao cargo, inclusive outros colegas republicanos de Nova York, que afirmaram que ele havia traído os próprios eleitores.

