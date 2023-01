A homenagem de Lula na Argentina ao antropólogo e educador Darcy Ribeiro

Além de destacar possíveis contribuições da América Latina para uma “nova ordem mundial pacífica”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu discurso na 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), nesta terça-feira, 24, em Buenos Aires, para prestar homenagem ao antropólogo, educador, indigenista e gestor público Darcy Ribeiro.

“Não poderia terminar sem homenagear um brasileiro extraordinário, que se dedicou a repensar nossa região quando uma comunidade latino-americana e caribenha ainda era uma miragem”, disse Lula. “Em outubro passado, Darcy Ribeiro, homem público e um dos nossos maiores pensadores, teria completado cem anos. Tendo vivido o exílio, nos anos 60 e 70, ele foi dos primeiros a falar da nossa unidade na diversidade. Essa Pátria Grande, e a apontar a contribuição civilizatória muito particular que a nossa região tem a dar para o mundo”.

Presidente Lula na VII Cúpula daCELAC https://t.co/CrHBu0REL2 — Lula (@LulaOficial) January 24, 2023

Além de vestir o fardão da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira 11 de 1993 até sua morte, em 1997, Darcy é visto como um intérprete do Brasil, país que conhecia bem na teoria e na prática, desde o início da carreira, na segunda metade dos anos 1940, quando começou a trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios (SPI), embrião da Fundação Nacional do Índio (Funai).

+ América Latina pode ajudar em construção de ‘nova ordem mundial’, diz Lula

No início dos anos 1960, depois de fundar a Universidade de Brasília (UnB), Darcy Ribeiro foi ministro de João Goulart, primeiro na pasta da Educação e, depois, na da Casa Civil. Após o golpe civil-militar de 1964, ele teve seus direitos cassados e se exilou no Uruguai. Retornou ao Brasil entre 1968 e 1969, período no qual foi enquadrado pela Lei de Segurança Nacional após a edição do AI-5, e acabou retornando ao exílio. No Chile e no Peru, trabalhou diretamente com os presidentes à época — o chileno Salvador Allende e o peruano Juan Velasco Alvarado — em projetos educacionais.

Depois da anistia, voltou ao Brasil em 1979, quando aprofundou seu pensamento fundamental de que o Brasil precisa se reinventar a partir de um modelo próprio, sem seguir a visão europeia ou americana.