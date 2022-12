A despedida do Rei: Veja capas de jornais sobre Pelé

O maior jogador de futebol da história do Brasil e do mundo, Pelé morreu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos de idade. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro por conta de uma infecção respiratória contraída pela Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Único jogador a ter conquistado três Copas do Mundo (1958, 1962, 1970), o Rei estampou capas de jornais impressos ao redor do mundo nesta sexta-feira, 30, em várias homenagens que exaltam a importância do atleta para o planeta.

O jornal americano The New York Times destacou Pelé em sua página principal e chamou-o de “o belo rosto ilustre do futebol”.

Também nos Estados Unidos, o Rei aparece na primeira imagem da capa do The Wall Street Journal, afirmando que a lenda do futebol morreu aos 82 anos.

Já no Reino Unido, o Daily Mail colocou uma foto de Pelé cumprimentando o jogador britânico Bobby Moore durante a Copa do Mundo de 1970 e disse que ele era um gênio que definiu o futebol bonito.

Ao mesmo tempo, o The Times publicou uma foto do brasileiro comemorando um gol e uma outra dele beijando a taça da Copa do Mundo, além de destacar um especial de 12 páginas para ele.

Continua após a publicidade

Na Argentina, o Clarín dá grande destaque a Pelé com a foto da comemoração do título mundial de 1970, no México, chamando-o de rei e lenda do futebol.

As homenagens também seguiram pelas capas de uma série de jornais europeus. Na França, o Le Parisien e o Libération usaram todo o espaço de suas páginas principais para exaltar Pelé.

Já o italiano La Repubblica usou uma arte do Rei fazendo um gol de bicicleta, enquanto o Público, de Portugal, se referiu a ele como o “astro-rei do futebol sem fronteiras”. O mesmo aconteceu na Espanha, com o El País destacando o fato de Pelé ser o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo.

Pelé foi lembrado também até em países fora do eixo do futebol mundial, como a Índia. Nesta sexta, o Indian Express usou a primeira parte de sua página para se despedir do ídolo mundial.