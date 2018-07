80 menores são resgatados de cativeiro em contêiner no Sudão

Trancados em contêineres de mercadorias durante meses e submetidos a abusos por integrantes de um grupo de traficantes de pessoas, cerca de 80 menores de idade foram encontrados pela polícia hoje (23) em um bairro periférico no leste de Cartum, a capital do Sudão. A polícia está buscando os traficantes que os sequestraram

Uma autoridade do Ministério de Bem-Estar Social do Sudão informou que os menores, com idades entre 13 e 17 anos, foram submetidos a torturas e violência física e sexual durante o período de cativeiro, que variou de três a nove meses, conforme o caso.

O procurador de Segurança do Estado, Muatasim Abdalla, informou que os menores sofrem sequelas psicológicas e físicas após terem sido alvo de maus-tratos, torturas e cativeiro em contêineres durante tanto tempo e que necessitarão de assistência psicológica e social. Os adolescentes foram transferidos para um centro de acolhimento em Cartum.

Em 8 de maio, as autoridades sudanesas detiveram um grupo de traficantes de pessoas no estado de Qadarif, no leste do país, perto da fronteira com a Etiópia. Foram libertadas 231 pessoas das mãos dos criminosos.

O Sudão é um país de origem e também de passagem de traficantes. Em geral, eles se movimentam em diferentes rotas até os países litorâneos, de onde os migrantes são embarcados em botes precários no Mar Mediterrâneo, com destino à Europa.