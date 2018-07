Menos de 1/5 das crianças foram devolvidas aos pais imigrantes nos EUA

O governo dos Estados Unidos devolveu aos pais 364 crianças imigrantes irregulares maiores de 5 anos que tinham sido detidas na fronteira com o México. O número representa menos de um quinto do total de mais de 2.500 menores separados de suas famílias pela política imigratória de “tolerância zero” do presidente Donald Trump.

A reunificação das famílias é resultado da determinação de um juiz federal de San Diego, que deu ao governo federal até o dia 26 de julho para devolver os 2.551 menores imigrantes, com idades entre 5 e 17 anos, separados dos responsáveis pelas autoridades americanas.

Em documento apresentado na quinta-feira (19) ao juiz Dana Sabraw, o governo informou que, dos 2.551 menores nessa faixa de idade, 1.606 são elegíveis para serem reunificados aos pais, enquanto mais de 900 nomes não se enquadram na medida porque, entre outros motivos, os progenitores têm antecedentes criminais ou renunciaram a esse benefício.

Do grupo catalogado como elegível, 848 pais já passaram da etapa de investigação e poderão ser reunificados com seus filhos, enquanto outros estão à espera para serem entrevistados pelas autoridades federais ou foram libertados pelo Escritório de Imigração e Alfândegas (ICE) dos Estados Unidos.

No texto judicial, o governo federal informou que conta com ordens de deportação para 719 pais incluídos neste processo coletivo, elaborado pela União Americana de Liberdades Civis (ACLU).

O juiz Dana Sabraw ordenou ao governo em junho a reunificação dos cerca de 2.500 menores que foram separados dos pais após atravessarem a fronteira com o México como parte da política do presidente Donald Trump de “tolerância zero” em relação à imigração ilegal.

Na terça-feira passada (10) foi concluída a primeira parte do prazo dado pelo magistrado ao governo para reunificar as famílias dos menores.

O governo deveria entregar 103 menores de 5 anos, mas, no fim, esse número ficou abaixo de 60 devido a medidas de segurança para as crianças, entre outros motivos, segundo as autoridades.

O magistrado havia determinado que nesta quinta-feira o governo federal entregaria um documento sobre as investigações e provas de parentesco feitas a fim de garantir que se entregasse no prazo estabelecido, e de maneira segura, todos as crianças maiores de cinco anos que foram “impropriamente separadas” dos pais.

O governo aceitou simplificar o processo e garantiu que entrevistaria os pais imigrantes ilegais em oito centros de detenção no país e, se não encontrasse nenhum risco, procederia às reunificações em um intervalo de até 48 horas.

Até hoje, o governo federal já reunificou 58 crianças menores de cinco anos e 364 com idades entre 5 e 17 anos.

(Com EFE)