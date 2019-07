O Verso Café e Restaurante está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: bruschetta de queijo de cabra, tomates assados e manjericão

Prato principal: franguinho e legumes assados com especiarias e molho de iogurte

Sobremesa: bolo de fubá cremoso com calda de goiabada

Jantar

Entrada: patê da casa com picles de cogumelos e torradinhas

Prato principal: moquequinha de peixe e camarão com especiarias servida com couscous de milho

Sobremesa: crumble de bananas carameladas e creme de confeiteiro

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

Verso Café e Restaurante – Rua Voluntários da Pátria, 97, Loja A, 2263-8115. Almoço: seg. a sex., 12h/16h. Jantar: dom. a sáb., 18h/21h.

