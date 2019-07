Bazzar

São duas décadas dedicadas à cozinha brasileira contemporânea e um ano com a chef Lira Müller, do Piauí. O menu de sotaque regional valoriza os ingredientes de cada estação. Para começar, há caranguejo no tucupi com farinha bragantina (R$ 39,00). No capítulo de pratos vegetarianos faz sucesso o picadinho de cogumelo, ovo caipira, arroz com alho e farofa de milho com banana (R$ 56,00). A carta de vinhos prioriza os naturais, orgânicos e biodinâmicos, como o francês branco Points Cardinaux Métiss (R$ 177,00 a garrafa; R$ 49,00 a taça). Rua Barão da Torre, 538, Ipanema, ☎ 3202-2884 (89 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 19h). Aberto em 1998. Aqui tem iFood. $$$

Emile

A cozinha do hotel Emiliano é comandada por Damien Montecer, chef francês que prioriza o uso de pescados frescos e insumos brasileiros. Novidade, a degustação reúne itens do cardápio à escolha do cliente por preços fixos (R$ 224,00 a de cinco etapas). Uma das entradas mais pedidas, a vieira marinada em manjericão e limão ao curry com palmito pupunha custa R$ 58,00. Entre os principais, figura o pirarucu assado com banana-da-terra, aipim e açaí (R$ 82,00). No salão, onde chama atenção o jardim vertical, também é servido um brunch nos fins de semana e feriados, com direito a espumante (R$ 210,00; 12h/17h). Avenida Atlântica, 3804, Copacabana, ☎ 3503-6620 (75 lugares). 6h/15h e 19h/23h30 (sáb., dom. e feriados 12h/17h e 19h/23h30). Aberto em 2017. $$$$

Irajá Gastrô

Ocupa um imóvel tombado dos anos 30 na rua mais gastronômica de Botafogo. Trata-se da primeira casa do grupo de cinco do chef Pedro de Artagão. A premiada cozinha tem sotaque brasileiro, evidente em receitas como os churros de queijos brasileiros (R$ 28,00) e o picadinho (R$ 78,00). Há também opções de menu, do PF com peixe (R$ 56,00), no executivo, ao passeio irajá (R$ 210,00, oito etapas). Bolo de aipim com coco e doce de leite adoça o paladar (R$ 28,00). A carta de vinhos, apenas com exemplares nacionais, é de Julieta Carrizzo, sommelière que assina os rótulos próprios da casa (R$ 124,00 o tinto; R$ 118,00 o branco). Rua Conde de Irajá, 109, Botafogo, ☎ 2246-1395 (55 lugares). 12h/23h (sex., sáb. e feriados até 0h). Aberto em 2011. $$$

Janeiro

No novo Janeiro Hotel, localizado no 2º andar do prédio, tem vista debruçada sobre a Praia do Leblon. A cozinha de Daniel Pinho traz o mar para o menu, no qual se destacam os pescados preparados na brasa. Polvo ao vinagrete (R$ 42,00) e porção de camarão abrem a degustação. A sequência pode ter costela angus com aipim dourado na manteiga de garrafa e salada de agrião (R$ 84,00) ou moqueca de caju com arroz de coco e farofa (R$ 68,00). Brownie branco com sorbet de maracujá adoça o paladar (R$ 26,00). Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, ☎ 2172-1020 (42 lugares). 7h/10h30, 12h/17h e 19h/0h (sáb., dom. e feriados café até 11h; sáb. jantar até 1h; dom. e feriados jantar até 23h). Aberto em 2018. $$$

Lasai

Em euskera, idioma do País Basco, o nome quer dizer algo como “quieto”, “em paz”. O chef Rafael Costa e Silva trabalhou por lá (no Mugaritz, do chef Andoni Luis Aduriz), após estudos e labuta em Nova York. Sua casa carioca tem cinco anos, quatro deles no ranking das 100 melhores do planeta, segundo a publicação britânica Restaurant. Costa e Silva e equipe cultivam duas hortas e uma rede de parceiros para levar à mesa sugestões que mudam a cada dia. O cliente escolhe o menu curto (R$ 295,00) ou o longo (R$ 345,00) e se entrega. Duas sugestões recentes foram couve-flor roxa, peixe curado, leite de coco e batata yacon e, para o prato principal, leitãozinho com batata-baroa assada na manteiga, pimenta-de-cheiro e rabanete. Rua Conde de Irajá, 191, Botafogo, ☎ 3449-1834 (40 lugares). 19h30/22h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2014. $$$$

Lilia

O melhor bom e barato da última edição inaugurou sua segunda unidade, com café (térreo) e restaurante (mezanino), dentro do CCBB. No almoço, a fórmula é a mesma nos dois endereços: couvert, entrada, principal e sobremesa por R$ 52,00 na matriz e R$ 68,00 na filial. Aparece com frequência a rabada prensada com musseline de aipim, salada de talos de agrião, farofa de miga e demi-glace. No café do CCBB, o bolo de cenoura, especiarias e cream cheese (R$ 14,00) figura entre os mais pedidos. Rua do Senado, 45, sobrado, Centro, ☎ 3852-5423 (60 lugares). 11h30/15h (sáb. 12h/16h; fecha dom.); CCBB Rio, ☎ 2283-4018 (70 lugares). Térreo: 9h/21h. Mezanino: 11h30/15h (sáb. e dom. até 16h; fecha ter.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $

Miam Miam

A comfort food impera na cozinha da chef Roberta Ciasca, que ocupa um casarão com paredes de tijolos à vista e mobiliário vintage. A nova aposta por lá são os menus, do almoço executivo (R$ 49,00) ao do jantar (R$ 90,00). Outra opção é a degustação em sete etapas (R$ 160,00). As fórmulas contam com pratos famosos da marca, como os bombons de filé-mignon com nhoque na manteiga, rúcula e farofa crocante de parmesão (R$ 68,50). Para os saudosos, a chef incorporou clássicos de seus antigos restaurantes, o Oui Oui e o Mira. O creme brûlé de grana padano (R$ 38,00) é um deles. Rua General Góes Monteiro, 34, Botafogo, ☎ 2244-0125 (65 lugares). 12h/15h30 e 19h/0h (sáb. 13h/0h; fecha dom.). Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $$

Oro

Chef premiado e estrela de TV, Felipe Bronze investiu em escolas culinárias diversas antes de chegar à brasa: variações em torno da técnica são usadas na maioria dos preparos listados nos dois menus degustação. O único endereço carioca com duas estrelas (das três possíveis) no Guia Michelin serve o Menu Afetividade, com snacks, dois pratos e sobremesa (R$ 445,00), e o Menu Criatividade, sequência de snacks, quatro pratos e sobremesa (R$ 555,00). Com harmonização proposta pela sommelière Cecilia Aldaz, os preços sobem para R$ 615,00 e R$ 735,00. As receitas variam, mas alguns hits são o cervantes, sanduíche de barriga de porco com picles de abacaxi apimentado no pão ao vapor (tributo ao bar Cervantes), o mil-folhas de polvo e couve com caldo verde e pimenta-biquinho, dica mais recente, e, na sobremesa, o prato de chocolate, banana e maracujá apresentados com forma, sabor e consistência surpreendentes. Rua General San Martin, 889, Leblon, ☎ 2540-8768 (35 lugares). 19h/23h (sáb. 13h/17h e 1931h/23h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$$

Oteque (campeão de 2019)

Ostra no vapor e vinagrete de algas. Picles de sardinha, foie gras e brioche. Lagostim na brasa, maionese de peixe e tomate fermentado. Polvo grelhado, barriga de porco e tomate cereja. Peito de pato, shiitake e abóbora. Sorvete de castanha crua. A descrição de cada prato não leva mais do que cinco segundos contados no relógio. É na aparente simplicidade das receitas que se escondem algumas das mais valiosas obras de arte da nova gastronomia brasileira, fruto da dedicação e do trabalho de Alberto Landgraf. Eleito o chef do ano nesta edição de COMER & BEBER, o paranaense também pode comemorar outro feito: com pouco mais de um ano, o Oteque entrou na lista dos 100 melhores restaurantes do mundo, publicada pela revista inglesa The Restaurant. Foi mais que merecido. Em um ambiente elegante, mas sem nenhum traço de afetação, o cozinheiro trabalha apenas com o que há de melhor no mercado, servido em pequenos bocados no sistema de menu degustação. O cardápio muda diariamente e custa R$ 345,00 com oito etapas, podendo levar uma harmonização light (acrescente à conta R$ 275,00) ou premium (mais R$ 435,00). Vinhos, aliás, são um capítulo à parte por aqui. Aliada à proposta da cozinha, que busca revelar a autenticidade das matérias-primas em preparos arrojados, a carta de bebidas traz muitos rótulos naturais, orgânicos e biodinâmicos, mas também reserva espaço para grandes nomes do Velho Mundo. O preço das garrafas varia de R$ 200,00 a R$ 12 000,00. Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, ☎ 34865758 (30 lugares). 19h30/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018. $$$$

Pérgula

O restaurante mais despojado do Copacabana Palace oferece vista para o vaivém da orla e para a icônica piscina do hotel. Sua decoração capricha em elementos tropicais, que compõem o cenário para a inventiva cozinha de toques mediterrâneos do chef Filipe Rizzato. A refeição pode começar com queijo de ovelha, figo caramelado ao balsâmico e mix de folhas (R$ 62,00). O polvo grelhado com batata ao murro e molho romesco (R$ 102,00) é sugestão de principal. Aos domingos, serve um clássico brunch (R$ 275,00; 13h/16h) com frutas, pães, mariscos, carnes e queijos, além de espumante, mimosa e outros drinques à vontade. Avenida Atlântica, 1702 (Hotel Copacabana Palace), Copacabana, ☎ 2548-7070 (208 lugares). 6h30/0h (sáb., dom. e feriados a partir das 7h). $$$$

Sal Gastronomia

A primeira investida do chef Henrique Fogaça no Rio aposta em um cardápio brasileiro contemporâneo. O percurso pode começar com siri-mole empanado na farinha panko (R$ 48,00) ou polenta cremosa com pesto de rúcula e parmesão (R$ 32,00). Polvo é o protagonista em duas receitas: no risoto com açafrão (R$ 116,00) e acompanhado por arroz sete grãos e creme de azedinha (R$ 109,00). A carta de drinques, com assinatura do renomado bartender Jean Ponce, traz um preparado com cachaça, calda de gengibre, suco de limão, Fernet branca, matcha, tônica e folhas e pó de hortelã (R$ 33,00). Village-Mall, L3, Barra, ☎ 3252-2799 (170 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados até 22h). Aberto em 2018. $$$

Térèze

As amplas janelas do restaurante do Hotel Santa Teresa descortinam a vista característica do bairro. Na cozinha da casa está o uruguaio Esteban Mateu, vencedor na categoria chef revelação do especial anterior de COMER & BEBER. Ele promove um encontro de pancs (plantas alimentícias não convencionais) e ingredientes brasileiros com a culinária latino-americana. Seu cardápio tem crudo de vieiras com pimenta, uva verde, rabanete, maçã, abacate, pepino e aguachile (R$ 58,00) e, na etapa principal, costela com risoto de feijão-fradinho, timo e farofa de urtiga (R$ 61,00). O bolo de aipim, doce de leite, cumaru e maracujá (R$ 31,00) pode encerrar a refeição. Rua Felício dos Santos, 15, Santa Teresa, ☎ 3380-0259 (70 lugares). 7h/23h. Aberto em 2008. $$$

Zazá Bistrô Tropical

No mesmo ponto há vinte anos, o bistrô ocupa uma casa avarandada com ambiente colorido e cheio de objetos de viagem. A novidade é o chef uruguaio Esteban Rovira. Seu cardápio mantém influências de diferentes cozinhas do mundo, com pitadas tropicais. O gaspacho de manga com peixe empanado em tapioca (R$ 39,00) é uma das criações que traduzem esse conceito, assim como o atum selado em crosta de limão-siciliano com risoto de gengibre e castanha-de-caju (R$ 79,00). A compota de goiaba e alecrim com sablé de noisette, coulis de goiaba e sorvete de queijo (R$ 29,00) figura entre as sobremesas. Rua Joana Angélica, 40, Ipanema, ☎ 2247-9101 (90 lugares). 18h/0h (sex. a dom. 12h/0h). Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$$

COZINHA RÁPIDA

Gula Gula

A marca completa 35 anos com doze unidades — a maioria em shoppings — e de menu repaginado, fruto da consultoria da chef Carolina Figueiredo, a Cocó. São apostas dessa nova fase o frango crocante em tiras com chutney de manga (R$ 28,00) e o picadinho vegetariano de mix de cogumelos, purê de batata-doce e couve frita (R$ 42,00). A rede ganhou, inclusive, uma loja conceito na Gávea. Por lá, o Café do Gula serve lanches e receitas prontas para levar. Clássicos do menu, como a quiche de brie com damasco (R$ 20,00) e a salada de carne assada desfiada (R$ 45,00), são itens presentes em todos os endereços. Shopping da Gávea, Loja 136, Gávea, ☎ 2239-5594 (82 lugares). 10h/22h (dom. e feriados até 23h). Mais onze unidades. Aberto em 1984. Aqui tem iFood. $$

Ráscal

O carro-chefe da rede é o farto bufê de antepastos, saladas e a estação de massas (R$ 76,00, do jantar de domingo ao almoço de sexta; R$ 86,00, do jantar de sexta ao almoço de domingo). As receitas podem variar a cada dia, mas há hits como o carpaccio, a croqueta de parma e a tâmara recheada com ricota de búfala e gorgonzola. São preparadas na hora 35 variedades de pasta, como o ravióli de espinafre com queijo ao molho de tomate concassé. Em pedido à la carte, o prato sai a R$ 49,00 ou R$ 56,00, com polpetone. A rede também dispõe de forno a lenha para pizzas. RioSul Shopping, piso 1, Botafogo, ☎ 3873-0339 (220 lugares). 12h/15h30 e 19h/22h (seg. almoço até 15h; sex. e sáb. 12h/23h; dom. e feriados 12h/22h). Mais duas unidades. Aberto em 2016. Aqui tem iFood. $$