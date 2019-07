1. Oteque comer e beber rio 2019 zoom_out_map 1 /3 Vontade de pedir bis: lagostim na brasa com maionese de peixe e tomate fermentado (Tomas Rangel/VEJASP)

Oteque comer e beber rio 2019

Oteque comer e beber rio 2019

Ostra no vapor e vinagrete de algas. Picles de sardinha, foie gras e brioche. Lagostim na brasa, maionese de peixe e tomate fermentado. Polvo grelhado, barriga de porco e tomate cereja. Peito de pato, shiitake e abóbora. Sorvete de castanha crua. A descrição de cada prato não leva mais do que cinco segundos contados no relógio. É na aparente simplicidade das receitas que se escondem algumas das mais valiosas obras de arte da nova gastronomia brasileira, fruto da dedicação e do trabalho de Alberto Landgraf. Eleito o chef do ano nesta edição de COMER & BEBER, o paranaense também pode comemorar outro feito: com pouco mais de um ano, o Oteque entrou na lista dos 100 melhores restaurantes do mundo, publicada pela revista inglesa The Restaurant. Foi mais que merecido. Em um ambiente elegante, mas sem nenhum traço de afetação, o cozinheiro trabalha apenas com o que há de melhor no mercado, servido em pequenos bocados no sistema de menu degustação. O cardápio muda diariamente e custa R$ 345,00 com oito etapas, podendo levar uma harmonização light (acrescente à conta R$ 275,00) ou premium (mais R$ 435,00). Vinhos, aliás, são um capítulo à parte por aqui. Aliada à proposta da cozinha, que busca revelar a autenticidade das matérias-primas em preparos arrojados, a carta de bebidas traz muitos rótulos naturais, orgânicos e biodinâmicos, mas também reserva espaço para grandes nomes do Velho Mundo. O preço das garrafas varia de R$ 200,00 a R$ 12 000,00. Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, ☎ 34865758 (30 lugares). 19h30/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018. $$$$

2º lugar – Oro

Chef premiado e estrela de TV, Felipe Bronze investiu em escolas culinárias diversas antes de chegar à brasa: variações em torno da técnica são usadas na maioria dos preparos listados nos dois menus degustação. O único endereço carioca com duas estrelas (das três possíveis) no Guia Michelin serve o Menu Afetividade, com snacks, dois pratos e sobremesa (R$ 445,00), e o Menu Criatividade, sequência de snacks, quatro pratos e sobremesa (R$ 555,00). Com harmonização proposta pela sommelière Cecilia Aldaz, os preços sobem para R$ 615,00 e R$ 735,00. As receitas variam, mas alguns hits são o cervantes, sanduíche de barriga de porco com picles de abacaxi apimentado no pão ao vapor (tributo ao bar Cervantes), o mil-folhas de polvo e couve com caldo verde e pimenta-biquinho, dica mais recente, e, na sobremesa, o prato de chocolate, banana e maracujá apresentados com forma, sabor e consistência surpreendentes. Rua General San Martin, 889, Leblon, ☎ 2540-8768 (35 lugares). 19h/23h (sáb. 13h/17h e 19h/23h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$$

3º lugar – Lasai

Em euskera, idioma do País Basco, o nome quer dizer algo como “quieto”, “em paz”. O chef Rafael Costa e Silva trabalhou por lá (no Mugaritz, do chef Andoni Luis Aduriz), após estudos e labuta em Nova York. Sua casa carioca tem cinco anos, quatro deles no ranking das 100 melhores do planeta, segundo a publicação britânica Restaurant. Costa e Silva e equipe cultivam duas hortas e uma rede de parceiros para levar à mesa sugestões que mudam a cada dia. O cliente escolhe o menu curto (R$ 295,00) ou o longo (R$ 345,00) e se entrega. Duas sugestões recentes foram couve-flor roxa, peixe curado, leite de coco e batata yacon e, para o prato principal, leitãozinho com batata-baroa assada na manteiga, pimenta-de-cheiro e rabanete. Rua Conde de Irajá, 191, Botafogo, ☎ 3449-1834 (40 lugares). 19h30/22h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2014. $$$$