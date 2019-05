Há mais de vinte anos, VEJA COMER & BEBER visita, avalia e testa diversos estabelecimentos de alimentação. Esse minucioso trabalho resulta em guias que apresentam o melhor da gastronomia de várias cidades brasileiras. A publicação já premiou clássicos, apresentou tendências e detectou necessidades.

Uma inegável mudança de hábito é a adesão aos apps de delivery. Para o consumidor, não ter que se preocupar com o preparo de diversas refeições é uma saborosa conveniência. Já os bares e restaurantes incrementam seu faturamento e atraem novos clientes com o serviço.

Com base nesse cenário, o iFood – app preferido por seis em cada dez usuários do serviço*, – escolheu a VEJA COMER & BEBER para testar a experiência completa de pedir comida em casa, em três categorias: restaurante de comida brasileira, pizzaria e hamburgueria.

Na avaliação, os pedidos são feitos anonimamente aos endereços de cada categoria no aplicativo – tudo no mesmo dia e horário, assim as casas estão sujeitas às mesmas condições externas. “Além disso, escolhemos itens similares, para que possam ser comparados”, acrescenta Mônica Santos, editora da publicação.

Para chegar aos campeões, são considerados cinco critérios. Primeiro, a variedade do cardápio no app. Segundo, a pontualidade na entrega. Em seguida, o atendimento e a cordialidade do entregador. O quarto quesito é o estado do alimento. Por fim, mas não menos importante, a qualidade da comida. Vence o mais saboroso, o mais quentinho, o mais pontual e o que oferece a melhor experiência ao consumidor!

* Dados do Instituto QualiBest.