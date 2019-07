Nutricionista, mas em busca de novos rumos, o carioca Leonardo Gonçalves andou um tempo mergulhado na preparação para concursos. Durante a pesada rotina de estudos, tomava café sem parar e começou a se interessar pela bebida. No fundo da xícara, encontrou seu caminho: tornou-se um pesquisador do assunto, barista premiado e, desde fevereiro, comanda este ponto diminuto, charmoso e simpático em Copacabana. Leo Gonçalves, como é mais conhecido, roda o Brasil visitando fazendas e eventos especializados. Assim, selecionou os doze pequenos produtores com os quais trabalha. Respeitando as características de cada microlote, ele mesmo torra os grãos oriundos dos lados mineiro e capixaba da Serra do Caparaó, da baiana Piatã, na Chapada Diamantina, e de plantações fluminenses. Na loja, Leo pilota uma máquina Black Eagle, da marca italiana Victoria Arduino, para servir o expresso (R$ 5,00) e derivados, como o cappuccino (R$ 9,00). O pedido filtrado da casa custa R$ 4,00 e, pelos métodos aeropress ou Hario V60, a bebida sai a R$ 10,00. Para quem quer inventar moda, há um refrescante expresso tônica (R$ 12,00). O enxuto cardápio de comes traz, entre outras dicas, cookie de doce de leite com flor de sal (R$ 6,00) e pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 8,50), que é uma delícia. “O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o segundo mercado consumidor, mas ainda temos muito a aprender sobre a qualidade da bebida”, opina o barista. Em sua nova — e já premiada — empreitada, ele está disposto a ensinar. Rua Almirante Gonçalves, 50, loja L, Copacabana, ☎ 99886-9833 (6 lugares). 10h/18h (fecha dom.). Aberto em 2019.

2º lugar – Sofá Café

Neste vizinho do Copacabana Palace, cariocas e turistas encontram cafés especiais, cotados com mais de 80 pontos nos concursos do gênero. Eles abastecem a máquina de expresso (R$ 5,45) e podem ser filtrados em diversos métodos, entre eles a prensa francesa e o sifão (R$ 9,90 cada um). Também há versões geladas, caso do cold brew (R$ 11,00), extraído a frio. Duas sugestões para acompanhar a bebida: pão de queijo (R$ 8,70, quatro unidades) e torta toucinho do céu (R$ 12,90 a fatia). Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 300-A, Copacabana, ☎ 2543-9107 (42 lugares). 8h/20h (fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

3º lugar – Rubro Café

Além da matriz, no Centro, tem lojas no Fashion Mall e no Rio Design Barra. O expresso de marca própria é servido por R$ 6,00 e compõe drinques como o choco rubro (milkshake de café, chantili e raspas de chocolate; R$ 15,00). Na ala dos sanduíches, o florença traz carpaccio de carne, queijo parmesão, molho de mostarda e rúcula na baguete ou na ciabatta, acompanhado de batata chips (R$ 30,00). Rua da Quitanda, 191, loja A, Centro, ☎ 2253-3214 (100 lugares). 7h/16h (fecha sáb. e dom.); São Conrado Fashion Mall, ☎ 2422-6306 (40 lugares). 10h/22h (dom. 14h/21h). Mais um endereço. Aberto em 2004. Aqui tem iFood.