Restaurante duas estrelas Michelin coreano é multado após servir sobremesa inusitada

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Um renomado restaurante duas estrelas Michelin em Seul, Coreia do Sul, foi multado por servir uma sobremesa com formigas, ingrediente proibido pela legislação local. O Evett, no distrito de Gangnam, teve seu diretor e a empresa gestora multados em valores significativos devido à infração e aos altos níveis de metais pesados encontrados nos insetos.

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Na capital da Coreia do Sul, Seul, o restaurante de duas estrelas Michelin Evett encanta quem visita o espaço com a culinária gourmet. Apesar disso, um tribunal do país multou na última semana o restaurante e o diretor responsável por servirem uma sobremesa que chegava aos fregueses com um componente inusitado: uma “cobertura” de formigas. De acordo com legislações locais para a segurança alimentar, o inseto é um item proibido para consumo.

O restaurante fica no distrito de Gangnam, parte rica, moderna e cheia de arranha-céus da capital. O restaurante Evett foi inaugurado em 2019, e tem como grande chef o australiano Joseph Lidgerwood. A empresa responsável pelo local foi multada em 10 milhões de wons (R$ 37 mil), enquanto seu diretor recebeu a multa de 15 milhões de wons, ou cerca de R$ 56 mil, de acordo com informações do The Guardian.

As formigas são ingredientes utilizados em países como os EUA ou em regiões da Europa, mas não são permitidas na Coréia do Sul. Os promotores do caso chegaram à solicitar a prisão do diretor do restaurante, depois de descobrirem que as formigas faziam parte do menu e foram consumidas em larga escala. O juiz responsável, Lee Se-chang, explicou que “o crime não é leve”, já que as refeições foram vendidas por preços altos e as formigas consumidas continham altos níveis de metais pesados, de acordo com testes feitos pelos responsáveis.

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De acordo com a legislação coreana, a multa em casos como esse vai para a pessoa legalmente responsável pelo estabelecimento. No caso do Evett, essa é Ginny Kim, esposa do chef do restaurante, Lidgerwood. Kim é quem recebeu a multa mais alta, de 15 milhões de wons, e a empresa responsável pela gestão do restaurante recebeu a “menor”, de 10 milhões. Joseph Lidgerwood, apesar de ser o chef responsável, ou seja, responsável pelo menu, não foi acusado ou multado. O restaurante já havia sido acusado em junho de 2026, quando os promotores solicitaram a prisão dos principais responsáveis. Agora, a multa entrou em curso.

Na Coréia do Sul, apenas 10 espécies de insetos têm aprovação legal para serem consumidas e utilizadas como ingredientes para preparos. Algumas delas são os gafanhotos, os tenébrios (um tipo de besouro) e as pupas do bicho-da-seda, utilizadas em especial em um prato tradicional coreano, o Beondegi, que consiste em um tipo de sopa feita à base dos insetos.

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O prato

O prato em que eram usadas as formigas era um sorbet — tipo de sorvete gelado de fruta — feito de sikhye, uma bebida doce tradicional coreana feita à base de arroz. Cerca de cinco formigas eram colocadas por cima da porção servida aos clientes. De acordo com estimativas do Ministério da Segurança Alimentar coreano, a sobremesa foi servida à mais de 12 mil clientes, com um total de 49 mil formigas utilizadas. A receita geral adquirida com o prato foi de cerca de 120 milhões de wons, ou R$ 449 mil.

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Os promotores explicaram ainda que o restaurante importou as formigas dos Estados Unidos e da Tailândia, países responsáveis pelo processo de secá-las. Advogados de defesa contrariam os argumentos apresentados, já que segundo eles, apenas 60% de todos os clientes teriam aceitado a “cobertura” quando ela foi oferecida.