Red Burger N Bar serve os melhores hambúrgueres de Salvador

Hambúrguer Red n Burger: disco de 180 gramas de black angus, queijo gouda, aïoli e bacon

Bolinhos de risoto com calabresa, parmesão e provolone: R$ 20,00, acompanham molho barbecue

Redelicious: queijo do reino, maionese de pimenta-biquinho, geleia de bacon, alho-poró crispy e disco de 180 gramas

Para muitos jovens de 20 e poucos anos e para a turma que ainda não pode beber, um dos programas prediletos é reunir-se nesta hamburgueria de paredes de cimento queimado, janelas e portas vermelhas e trilha sonora sempre alta. Quando precisa aguardar uma mesa, o que não é raro, o primeiro grupo costuma se distrair com long necks da Stella Artois e da Budweiser (R$ 8,00 cada uma) ou rótulos da cervejaria Colorado, caso da american lager Cauim (R$ 14,00 a garrafa). O motivo para tanto movimento são os caprichados hambúrgueres, que chegam à mesa parcialmente embrulhados em papel. Entre as oito versões, a que leva o nome da casa é montada no pão de batata e carrega um disco de 180 gramas de black angus, queijo gouda, aïoli e bacon (R$ 28,00). Com a mesma carne e no mesmo pão, o redelicious sobressai por trazer queijo do reino, maionese de pimenta-biquinho, geleia de bacon e alho-poró crispy (R$ 30,00). Para começar, vão bem os bolinhos de risoto com calabresa, parmesão e provolone, servidos com molho barbecue (R$ 20,00). Em tempo: está prevista a abertura de uma terceira loja em dezembro. Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, ☎ 3351-0551 (110 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h); Rua Haeckel José de Almeida, 177, lojas 19, 20 e 21, Jaguaribe, ☎ 3367-8281 (75 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 0h). Aberto em 2016.

2º lugar – Bravo Burger & Beer

A casa renova o cardápio a cada estação e também testa semanalmente receitas que, se aprovadas pelo público, podem entrar no menu fixo. Foi o caso do hambúrguer de 180 gramas feito com um blend de wagyu e angus servido no pão de fermentação natural com queijo de coalho, chimichurri, aïoli e rúcula orgânica (R$ 33,00). No combo com fritas e milk-shake, o sanduíche sai a R$ 57,00. Rua das Hortênsias, 478, Pituba, ☎ 3022-6264 (20 lugares). 11h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h; dom. 18h/22h); Shopping da Bahia, ☎ 3450-2503 (40 lugares). 11h/22h (dom. 12h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2015.

3º lugar – Taurus Burger and Beer

A combinação mais pedida pela clientela é a que junta um suco cremoso de morango, no estilo frozen (R$ 11,90, 350 mililitros), e um dos hambúrgueres da casa, a exemplo do que leva carne de sol, queijo de coalho na chapa, banana-da-terra frita, farofa de bacon, vinagrete, melaço de cana e molho de queijo cremoso, servido no pão artesanal português (R$ 36,90). Boa surpresa para brindar, o drinque picante é feito com morango, manjericão, pimenta dedo-de-moça, licor Cointreau e vodca (R$ 24,90). Alameda Benevento, 584, Pituba, ☎ 2137-2105 e 9995-24305 (60 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2017.

