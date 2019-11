Quintal Raso da Catarina fatura prêmio de melhor boteco em Salvador

1. Quintal do Raso da Catarina comer e beber Salvador 2019 zoom_out_map 1 /2 A área ao ar livre, com parede revestida de LPs: decoração criada pelos proprietários (Lìgia Skowronski/VEJASP)

2. Comer e Beber Salvador - Bares - Quintal do Raso da Catarina 007 zoom_out_map 2/2 Costelinha de carneiro defumada: feijão tropeiro e arroz acompanham a pedida (Lígia Skowronski/VEJASP)

A engenhosidade de Graça Novais e Jorge Queirós, o casal que assumiu há quase trinta anos o boteco mais conhecido da Avenida Sete de Setembro, fez toda a diferença. Foi a dupla que instalou a cobertura sobre parte das mesas, decorou a frondosa mangueira com flores feitas de tampinhas de garrafa pet, revestiu uma das paredes com Lps e encapou os cardápios com recortes variados. A criatividade não para por aí: os clientes que pedem cerveja recebem uma caixinha fechada a cadeado, na qual são depositadas as tampinhas de cada garrafa consumida — a Heineken custa R$ 13,90; a Eisenbahn, R$ 11,90. Ainda entre as opções etílicas, mais de 200 rótulos de cachaça ficam acomodados em uma vitrine, outra inclusão do casal. estão ali preciosidades como a Middas, com flocos de ouro 23 quilates (R$ 50,00 a dose). A Serra das Almas é utilizada no preparo das caipirinhas que levam umbucajá com rúcula, cupuaçu, mangaba, kiwi e graviola (R$ 20,00 cada uma). Incorporada há pouco ao cardápio, a costelinha de carneiro defumada chega à mesa com feijão-tropeiro e vinagrete (R$ 45,00). Os hits, no entanto, continuam sendo o escondidinho de carne de sol (R$ 45,00, para duas pessoas) e o jabá com calabresa e queijo de coalho (R$ 33,00). Convém não exagerar na comida e na bebida, e dar um tempo depois de pedir a conta — revestida de nacos de azulejos, a sinuosa escadinha que liga o bar à rua exige atenção. Avenida Sete de Setembro, 1370, Campo Grande, ☎ 98842-0588 (200 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 1976.

2º lugar – Velho Espanha Bar e Cultura

Um bar centenário, conhecido reduto cultural, reabriu as portas em 2017. O cardápio presta homenagem a alguns pontos famosos da cidade de Salvador — um exemplo é o escondidinho Solar do Unhão, de camarão com purê de aipim (R$ 56,90, para dois). Também para ser compartilhada por duas pessoas, a moqueca de camarão é escoltada por pirão, arroz e farofa amarela (R$ 64,90). Para bebericar entre uma mordida e outra, fazem sucesso as cervejas de garrafa Original (R$ 11,00) e Stella Artois (R$ 12,00, 550 mililitros). Rua General Labatut, 38, Barris, ☎ 3043-7481 (100 lugares). 15h/0h (sáb. e dom. 10h/1h). Aberto em 2017.

3º lugar – Boteco do França

Neste tradicional boteco soteropolitano, a cozinha afinada expede os mais diversos petiscos. Entre as criações mais recentes estão o polvo ao molho de vinho com batata cozida, que chega à mesa acompanhado de pão (R$ 80,00, para duas pessoas), e o camarão empanado na tapioca e molho de mostarda e mel à parte (R$ 80,00, vinte unidades). Os tira-gostos fazem bom par com o clássico mojito (R$ 20,00) e com roskas como a de tangerina com maracujá (R$ 16,00). Rua Borges dos Reis, 24, Rio Vermelho, ☎ 3334-2734 e 99902-0181 (260 lugares). 12h/2h (sex. e sáb. até 4h; fecha seg.). Aberto em 2000.

