Quatro ótimos bares para curtir música ao vivo em Belo Horizonte

Bar do Museu Clube da Esquina

Temático, o bar reconta a história do movimento musical que influenciou gerações e projetou a música mineira. Em 2019 a casa foi expandida com o espaço denominado Estação das Artes, área externa que serve como local para shows (as entradas variam de R$ 10,00 a R$ 30,00). O chope pilsen Loba sai por R$ 8,00 (300 mililitros) e faz boa dobradinha com o bolinho de feiijoada (R$ 29,00) ou as costelinhas ao molho barbecue mais mandioca na manteiga de garrafa (R$ 45,00). Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza, ☎ 2512-5050 (340 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. 15h/22h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Baretto

Aberto em outubro de 2018, chegou à capital junto do luxuoso hotel Fasano, onde está instalado. Seguindo a linha requintada da matriz paulistana, tem ambiente intimista com shows de jazz, blues, pop e soul, além de DJs (R$ 60,00 o couvert artístico). Para brindar, os coquetéis são preparados pela bartender Gabriella Rudaeff Cunha, caso do negroni sbagliato (R$ 23,00), com vermute rosso, Campari, espumante brut e casca de laranja. Da cozinha saem sugestões como o linguine com vôngoles frescos (R$ 89,00). Rua São Paulo, 2320, Lourdes, ☎ 3500-8900 (60 lugares). 20h/3h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2018.

Jack Rock Bar

Conhecido endereço dedicado ao rock, o bar tem no mínimo dois shows por noite na programação. Entre uma partida e outra de sinuca, o público aproveita para pedir um dos quarenta rótulos de cerveja servidos na casa, a exemplo da lager alemã Beck’s (R$ 9,80 a long neck) e da pale ale Wäls Circuito do Rock (R$ 20,90, 600 mililitros). A cozinha é variada, com crepes, sanduíches, temakis e petiscos. Para compartilhar com os amigos, a porção que reúne picanha, costelinha defumada, linguiça de pernil, fritas e molho picante sai a R$ 62,00 e satisfaz até quatro pessoas. Avenida do Contorno, 5623, Savassi, ☎ 3227-4510 (36 lugares). 21h/5h (seg. 20h/2h; qua. até 3h; qui. até 4h; dom. 19h/3h; fecha ter.). Aberto em 2003.

Metrô Teresa

Com uma proposta cultural, a programação do endereço prioriza exposições, poesia, dança e música ao vivo, que rola todas as noites (o couvert artístico varia entre R$ 5,00 e R$ 20,00). Às quartas, o chef César Faeda cozinha à vista dos clientes (nestas ocasições, o prato custa R$ 20,00). Nos outros, são opções receitas como a barriga de porco defumada com geleia de amora (R$ 29,00) e o ceviche de tilápia e manga (R$ 27,00). Para beber, há chope pilsen da Falke (R$ 7,00, 300 mililitros) e doses da casa, como a que mistura cachaça, conhaque e amora (R$ 5,00 o shot). Rua Conselheiro Rocha, 2627, Santa Tereza, ☎ 2127-2840 (250 lugares). 20h/1h (sáb. e dom. a partir de 18h; fecha seg). Aberto em 2018.