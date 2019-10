Quatro endereços para comprar bons chocolates em Curitiba

Chocolates Icab

Com quase 90 anos de tradição e fabricação própria a casa possui mais setenta produtos no portfólio. Fazem sucesso os biscoitos de chocolate ao leite (R$ 58,00, 300 gramas) e tabletes como o 70% cacau e os que levam castanha-do-pará, de caju, nozes e amêndoas (R$ 21,90 cada um). Entre os bombons, o preferido é o de uva e licor (R$ 298,00 o quilo). Avenida do Batel, 1308, Batel, ☎ 3029-5109. 9h/19h (sáb. e dom. 10h/18h); Rua Augusto Stellfeld, 635, centro, ☎ 3076-8980. 9h/19h (sáb. e dom. 10h/18h). Mais quatro endereços. Aberto em 1930.

Cuore di Cacao

Aqui o conceito de bean to bar é levado a sério — o termo refere-se ao chocolate produzido na própria casa, da amêndoa do cacau à barra. Sob a batuta das irmãs e sócias Bibiana e Carolina Schneider são fabricadas delícias como as barras ao leite com chá mate e 70% com castanha-de-caju com flor de sal (R$ 14,00 cada uma com 50 gramas). Entre os mais de quinze tipos de bombom, tem boa saída o de banana e cachaça (R$ 32,00 a cada 100 gramas). Rua Fernando Simas, 347, Bigorrilho, ☎ 3014-4010 (20 lugares). 10h/19h (fecha dom.). Aberto em 2004.

Passion du Chocolat

Sob a batuta de Viviane Malucelli, são produzidas as trufas (R$ 6,80), que podem ganhar companhia de uma xícara de chá – entre os blends especiais, o charleur combina erva-doce, camomila e gengibre (R$ 10,60 o bule). A clientela também costuma buscar outros docinhos, caso dos macarons, com sabores como champanhe e blueberry (R$ 7,50 cada um). Shopping Pátio Batel, ☎ 99977-6204 (20 lugares). 10h/22h (dom. até 20h); ParkShopping Barigüi, ☎ 99977-1079 (20 lugares). 11h/23h (sáb. até 22h; dom. 14h/20h). Aberto em 2009.

Rose Petenucci Chocolates e Biscoitos Finos

Nesta tradicional doceria, a vitrine diversificada costuma exibir chocolates e biscoitos, além de belos bolos que podem ser encomendados – o mais vendido combina chocolates branco e preto mais morango (R$ 79,00 o quilo). Também têm boa saída as trufas (R$ 10,00 a cada 100 gramas) e as geleias e compotas feitas na casa, entre elas a de figo (R$ 20,00). Rua Elias Joaquim, 55, Pilarzinho, ☎ 3254-8338 (12 lugares). 9h/18h (sáb. até 13h). Aberto em 1992.

