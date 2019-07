A Padaria do Sardo il Pane e Gelato Sardo está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: cornicione – bordas de pizza com molho tricolor ou bruschetta de polenta com linguiça e funghi

Prato principal: galinhada sarda: fregola com frango assado, milho, brócolis, ovo e farofa de pão ou malloreddus alla norma (receita clássica, com molho de ricota e berinjela)

Sobremesa: cheesecake com goiabada ou caprese com sorvete de creme

Jantar

Entrada: parmigiana de berinjela grelhada com molho de tomate, mussarela e parmesão ou creme de batata baroa, picadinho de salmão e croûton (pedacinhos de focaccia torrada)

Prato principal: pizza com tinta de lula e frutos do mar ou pizza de salsicha, friarielli e pecorino

Sobremesa: tiramisu ou mousse de chocolate com crocante de avelã

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para taça de vinho ou cerveja long neck comum, refrigerante, suco de laranja ou de melancia.

Padaria do Sardo il Pane e Gelato Sardo – Rua São Cristóvão, 548, São Cristóvão, 3570-1122. Seg. a sáb., 11h30/21h.

