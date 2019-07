Charbon Rouge

Um ano depois da inauguração da matriz, naLagoa, os sócios fincaram outra bandeira naBarra. Em comum, as duas casas têm o amplo salão, com pé-direito altíssimo, e muitas obras de arte. O cardápio é o mesmo. No abre-alas, figura o clássico steak tartare (R$ 38,00). Cortes como picanha (R$ 75,00) e baby beef (R$ 64,00) podem ser acompanhados de batata gratin (R$ 25,00), farofa de ovo (R$ 18,00) e arroz de brócolis (R$ 20,00), solicitados à parte. Também há opções domar. O bacalhau gratinado com creme de espinafre, brócolis ao alho e palmito grelhado(R$ 85,00) é uma delas. Avenida das Américas, 2480, bloco 1, Barra, ☎ 2137-9208 (90 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Churrasqueira

Clássico de Juiz de Fora (MG), o restaurante aportou em Ipanema com seus cortes de black angus, todos guarnecidos de pão de alho, farofa e molho vinagrete. Uma das especialidades é o capitão de alcatra (R$ 55,00, 300 gramas; R$ 92,00, 500 gramas), que pode vir com mineirices como o feijão-tropeiro (R$ 36,90) e fritas (R$ 28,90). O menu executivo oferece onze opções de carne e vinte acompanhamentos para combinar, a exemplo da dupla filé-mignon e fettuccine (R$ 34,00). A casa também conta com pratos infantis (R$ 25,00 cada um) e brinquedoteca. Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema, ☎ 3689-1009 (120 pessoas). 11h/23h. Aberto em 2018. $$

Corrientes 348

Os cortes argentinos são as atrações desta marca paulistana. Para entrar no clima, a ala de petiscos conta com empanadas (R$ 12,00 a unidade) e o chorizo parrillero (R$ 48,00). Da brasa saem o assado de tira (R$ 79,00, meia-porção; R$ 180,00) e o bife de chorizo (R$ 98,00, meia-porção; R$ 139,00). As batatinhas suflê (R$ 39,00), uma tradição portenha, podem acompanhar as carnes. Sucesso do menu, a panqueca de doce de leite argentino com sorvete de creme custa R$ 35,00. Rio Design Barra, Barra, ☎ 3648- 7008 (210 lugares). 12h/23h30 (dom. até 20h; feriados até 22h); Marina da Glória, Glória, ☎ 2557-4027 (280 lugares). 12h/0h (dom. até 20h30; feriados até 23h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$

Cortés Asador

No piso de restaurantes do Shopping Leblon, prepara cortes argentinos, uruguaios e americanos na parrilla. Os populares filé-mignon e picanha ficaram de fora do menu, supervisionado pela chef Daniela França Pinto. Outra curiosidade: as carnes vêm de rebanho próprio, já que os donos, do Grupo Ráscal, são sócios de um grande frigorífico. Leve, o ceviche de salmão (R$ 49,00) é um ótimo início. Da brasa saem especialidades como o bife ancho (R$ 79,00) e o vacío do dianteiro (R$ 75,00). O elenco de guarnições tem purê de batata rústica (R$ 22,00) e farofa crocante (R$ 24,00), entre outras. Shopping Leblon, loja 410, Leblon, ☎ 3576-9707 (130 lugares). 12h/15h30 e 18h30/22h30 (sex. até 23h30; sáb., dom. e feriados 12h/22h). Aberto em 2015. $$

Costelão

A casa de carnes na brasa do Cadeg traz a especialidade no nome. Yasser Regis, chef da hamburgueria Ex-Touro, assa a costela bovina por mais de doze horas (R$ 102,00, para duas pessoas; R$ 179,00, para quatro). O corte ainda vira recheio da coxinha sem massa (R$ 23,90, quatro unidades). Todas as carnes são da raça angus e dão direito a três acompanhamentos, caso do palmito pupunha grelhado. Também há pratos individuais. A bananinha (R$ 39,90), corte entre as ripas da costela, é novidade. Cadeg, Rua 4, lojas 8 e 10, Benfica, ☎ 2589-0022 (90 lugares). 12h/17h. Aberto em 2011. $

CT Boucherie

Nesta casa do Grupo Troisgros os clientes optam pelo grelhado de sua preferência, entre carnes, peixes e frutos do mar, e, pelo preço da escolha proteica, ganham direito a um rodízio de acompanhamentos. Purê de baroa, polenta com agrião e arroz maluco são alguns dos itens que circulam pelo salão. Bife ancho black angus (R$ 98,00), bisteca fiorentina (R$ 264,00, para dois) e polvo caramelizado (R$ 94,00) estão entre os mais pedidos. Para finalizar, tem petit gâteau de doce de leite com sorvete de tapioca (R$ 28,00). Rua Dias Ferreira, 636, Leblon, ☎ 2529-2329 (50 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sáb. e dom. 12h/0h); Rio Design Barra, 3º piso, Barra, ☎ 3328-2187 (86 lugares). 12h/23h. Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

Esplanada Grill

Tradicional churrascaria à la carte, foi vencedora do COMER & BEBER por treze vezes. O farto couvert (R$ 40,00) é popular. Na sequência, a picanha bordon (R$ 135,00) tornou-se um hit da marca. Serve bem duas pessoas e pode ser acompanhada por farofa crisp (R$ 31,00) e arroz de carreteiro (R$ 40,00). A unidade na Zona Oeste dispõe de café da manhã e menu executivo, com vista para a Praia da Barra. Alguns pratos podem ter preços diferentes em cada unidade. Rua Barão da Torre, 600, Ipanema, ☎ 2239-6028 (60 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/0h); Rua Professor Coutinho Frois, 10, Barra, ☎ 2494-2202 (120 lugares). 12h/0h (dom. e feriados até 23h). Aberto em 1988. Aqui tem iFood. $$$

Filé de Ouro

Das paredes de madeira ao cardápio, passando pelas filas na porta, nada muda no negócio inaugurado há mais de meio século por Enrique Fariña, galego de Santiago de Compostela. Pratos de contrafilé, filé-mignon e picanha são os carros-chefe. O filé à oswaldo aranha, coberto de alho frito e guarnecido de batata portuguesa, custa entre R$ 87,00 (para um) e R$ 489,00 (para seis). Todos os pedidos chegam com arroz e feijão. Antes do principal, há quem se aventure pelo bolinho de bacalhau (R$ 32,00, meia dúzia). Na hora da sobremesa, custam os mesmos R$ 14,90 o quindim e o pudim de leite. Há estacionamento gratuito na Rua General Garzon, 22. Rua Jardim Botânico, 731, Jardim Botânico, ☎ 2259-2396 (80 lugares). 12h/17h (sáb. e dom. até 19h). Aberto em 1966. $$

Giuseppe Grill

Carnes na brasa e adega de vinhos robusta (600 rótulos no Leblon e 350 no Centro) são pontos fortes da steakhouse. O corte de assinatura da casa é a picanha suprassumo (R$ 124,00), macia e suculenta. Agora, a unidade do Centro também conta com pescados frescos, dispostos em bancadas de gelo no salão. Badejo e robalo custam R$ 140,00 o quilo. Entre os acompanhamentos estão o arroz de limão-siciliano (R$ 28,00) e a farofa de abobrinha (R$ 24,00). Avenida Bartolomeu Mitre, 370, Leblon, ☎ 2249-3055 (100 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sex. e sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/23h); Rua Sete de Setembro, 63, Centro, ☎ 2507-6740 (110 lugares). 12h/17h (fecha sáb., dom. e feriados). Aberto em 2006. Aqui tem iFood. $$$

Heat Firehouse

Trata-se de um dos quatro restaurantes inaugurados pelo Grupo 14Zero3 em 2018. O destaque do cardápio, do chef executivo Elia Schramm, fica com as carnes defumadas no pitsmoker. Aposta certeira, a costela brontossaurus (R$ 199,00, para três ou quatro pessoas), defumada por 24 horas, dá direito a duas guarnições, como a salada coleslaw (R$ 19,00) e o aligot trufado (R$ 29,00). Na lista de drinques, focada em bourbon, o love potion (R$ 31,00) reúne Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Honey, morango, limão-siciliano e soda de hibisco. Rua Conde de Bernadotte, 26, loja M, Leblon, ☎ 2143-3885 (80 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$

Majórica

Inaugurada na década de 60, a churrascaria à la carte tem fila garantida nos fins de semana. O couvert completo é um clássico da casa: pão, manteiga, linguiça, ovos de codorna, molho à campanha, azeitona, torradas e patê (R$ 21,30). A clientela fiel não abre mão da picanha especial (R$ 121,00, 500 gramas). Incorporada ao cardápio, e ainda mais macia, a picanha swift black sai a R$ 128,00 (500 gramas). Farofa dolabella (R$ 30,80), arroz de brócolis (R$ 35,50) e batata suflê (R$ 37,90) podem escoltar as carnes. Rua Senador Vergueiro, 11, Flamengo, ☎ 2205-6820 (300 lugares). 12h/0h (dom. 11h30/23h30). Aberto em 1963. $$

Malta Beef Club (campeã de 2019)

O cardápio apresenta carnes nobres em porções avantajadas para ser compartilhadas, reunindo amigos e familiares em torno daquela refeição que não tem hora para terminar. Essa é a proposta do Malta Beef Club, que alcança o bicampeonato na categoria com uma novidade: a inauguração de seu segundo endereço, no Leblon. A linguiça toscana com farofa na manteiga e molho à campanha (R$ 37,00) abre alas em grande estilo para treze cortes feitos com o gado da raça angus, famosa pelo seu alto grau de marmoreio. O porterhouse (R$ 179,00; 750 gramas) é um deles. Combina duas partes nobres do boi, o miolo do filé-mignon e o chorizo, mesclando sabores e texturas diferentes no mesmo pedido. Essa opção também está disponível na versão dry aged, processo de maturação que leva trinta dias, por R$ 250,00 (800 gramas), exclusividade da matriz no Jardim Botânico. Nos acompanhamentos já é sensação a francesinha do malta, guarnição com batata palha, mortadela italiana e ervilha (R$ 30,00), mas também tem arroz maluco (R$ 29,00), farofa de banana (R$ 30,00) e fritas da casa (R$ 28,00) para os mais tradicionais. Avenida General San Martin, 359, Leblon, ☎ 2323-6919 (75 lugares). 12h/0h (dom. até 19h; fecha seg.); Rua Saturnino de Brito, 84, Jardim Botânico, ☎ 3269-4504 (75 lugares). 12h/0h (dom. até 19h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Maria e o Boi

Dos mesmos donos do Prima e do Pabu Izakaya, a acolhedora casa tem a grelha como protagonista. Lá, são preparadas entradas como o coração de pato na manteiga de ervas sobre pão de alho (R$ 26,00) e o queijo de coalho com picles de cogumelo e amendoim agridoce (R$ 32,00). Sugestão de refeição individual, o filé-mignon custa R$ 68,00 (250 gramas). Já o prime rib (R$ 125,00, 600 gramas) e a fraldinha (R$ 119,00, 550 gramas) satisfazem até três pessoas. As guarnições são criativas e muitas também passam pela grelha, caso da salada caesar (R$ 26,00), servida morna. O executivo sai a R$ 42,00. Rua Maria Quitéria, 111, Ipanema, ☎ 3502-4634 (64 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 22h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$

Pobre Juan

A parrilla à vista dos clientes é o coração do lugar. Na grelha argentina são preparados o bife pobre juan (R$ 102,90, 270 gramas), um corte exclusivo do bife ancho com alto grau de marmoreio, e o gran chorizo (R$ 234,90, 800 gramas). Ambos vão à mesa com duas guarnições à escolha. A farofa de pistache (R$ 53,90) e o palmito pupunha na brasa (R$ 44,90) são especialidades dessa lista. A refeição pode ser harmonizada com um dos 150 rótulos da carta e finalizada com churros de doce de leite (R$ 24,90). VillageMall, Barra, ☎ 3252-2637 (140 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2013. $$$

Royal Grill

Tradicional, a casa tem churrasqueiras no próprio salão, embutidas na parede. Exaustores potentes garantem que os clientes não saiam dali “defumados”. A largada pode ser dada com as linguicinhas de vitela (R$ 38,05). Na continuação, a picanha fatiada (R$ 170,50, 600 gramas) é o corte mais pedido, grelhado na frente do cliente. Com sabor marcante e textura macia, o filé de costela de novilho precoce custa R$ 105,00. A ala das guarnições tem arroz maluco (R$ 42,50) e palmito assado (R$ 45,25). De segunda a sábado pode-se optar pelo almoço executivo. A fraldinha com arroz e farofa sai a R$ 49,00. CasaShopping, bloco G, Barra, ☎ 3325-6166 (150 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1984. $$

Rubaiyat Rio

Com unidades na América Latina e na Espanha, a marca conquistou notoriedade pelos cortes selecionados da própria fazenda, em Dourados (MS). Acomodar-se na varanda com visão para a pista do Jockey Club faz parte da experiência. Clientes podem escolher partes nobres como o baby beef (R$ 128,00) e o tri-bone (R$ 392,00, para até quatro), que reúne entrecôte e filé-mignon no mesmo pedaço, guarnecido de batata suflê. Há ainda arroz biro-biro (R$ 31,00) e aspargos grelhados (R$ 37,00). O menu também oferece pratos com pescados e feijoada às sextas (R$ 98,00). Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico, ☎ 3204-9999 (240 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sáb. 12h/0h; dom. até 18h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $$$

Sal Grosso

O segundo restaurante do chef paulistano Henrique Fogaça no Rio é focado em carnes na parrilla. No ambiente rústico, com paredes de tijolos aparentes e um bar no Centro do salão, a sugestão é começar pelas linguiças. São nove variedades, como a de pimenta- biquinho (R$ 36,00). A ala principal conta com mais de quinze cortes. A costela bovina (R$ 198,00) satisfaz até quatro pessoas. O bife de chorizo é servido com 300 gramas (R$ 86,00) ou 600 gramas (R$ 142,00). Para acompanhar, aparecem na lista a polenta frita com queijo e alho (R$ 29,00) e o arroz de carreteiro (R$ 29,00). BarraShopping, Barra, ☎ 3557-6010 (160 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. e feriados até 22h). Aberto em 2019. $$$

Tragga

O chef argentino Adair Herrera repaginou o cardápio de grelhados, incluindo novos cortes bovinos, além de aves e frutos do mar. Entre as novidades está o imponente tomahawk (R$ 228,00, 1 quilo), finalizado à mesa com maçarico e manteiga trufada ou de alho e alecrim. Aspargos frescos e fritas acompanham. Antes, vale pedir o mix de linguiças da casa (R$ 44,00) ou o ceviche de peixe branco (R$ 28,00). No menu executivo, o salmão com dois acompanhamentos à escolha e a sobremesa saem por R$ 49,00. Fashion Mall, loja 154, São Conrado, ☎ 3507-2235 (100 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h). Mais dois endereços. Aberto em 2012. Aqui tem iFood. $$

CARNES/RODÍZIO

Assador Rio’s

As laterais todas de vidro emolduram a vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, no mesmo local onde funcionou a emblemática Porcão Rio’s. No rodízio da casa (R$ 148,00; R$ 74,00 de 6 a 12 anos) circulam cortes clássicos e opções menos comuns, a exemplo do tomahawk, do shoulder steak e do french rack de cordeiro. A costela premium faz sucesso por aqui. Para acompanhar, há um enxuto bufê de saladas, queijos, embutidos e guarnições. A sobremesa trio de creme brûlé (R$ 42,00), de baunilha, limão-siciliano e doce de leite, é uma das mais pedidas. Avenida Infante Dom Henrique, s/nº, Flamengo, ☎ 3090-2208 (550 lugares). 12h/0h (dom. e feriados até 22h30). Aberto em 2018. $$$

Barra Grill Steakhouse

O salão passou por modernização recente, com destaque para o novo bar logo na entrada. No preço do rodízio (R$ 129,90) estão inclusos 25 tipos de corte, entre eles picanha nobre, maminha, bife ancho, fraldinha e costeleta de cordeiro. Também circulam pelo ambiente as guarnições de arroz maluco, cebola empanada, farofa de ovo e polenta frita. O bufê da casa merece atenção. Dispõe de saladas, carpaccio de salmão defumado, polvo ao molho vinagrete e sashimis. Quem optar apenas pelos itens da bancada fria pagará R$ 65,00. Avenida Ministro Ivan Lins, 314, Barra, ☎ 2493-6060 (200 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 1990. $$$

Churrascaria Palace

Um clássico de Copacabana, a casa é repleta de fotografias do bairro e referências art déco. O bar de drinques recepciona cariocas e turistas ao som de bossa nova, tocada ao vivo no piano. Do balcão sai a brasileiríssima caipirinha de caju (R$ 26,80), mas vale explorar também as cartas de vinhos e de cervejas. O rodízio (R$ 149,00) inclui cortes bovinos, suínos e aves, além de um variado bufê. Assinatura do endereço, a picanha borboleta, criada nos anos 80, é indispensável, assim como a costela de boi, que circula no carrinho. Ao longo do ano, a casa oferece festivais de pescados e carnes exóticas. Rua Rodolfo Dantas, 16, Copacabana, ☎ 2541-5898 (180 lugares). 12h/0h. Aberto em 1951. $$$

Fogo de Chão

Bicampeã do COMER & BEBER, a churrascaria rodízio acaba de reabrir a unidade na Zona Sul, após reformulação do cardápio e do salão. O acréscimo de frutos do mar ao serviço (R$ 152,00 em Botafogo e R$ 140,00 na Barra) é uma novidade em ambos os endereços. Salada de lula mais polvo e peixe assado são dois preparos estreantes. Carnes como fraldinha, filé-mignon e alcatra continuam sendo preparadas de acordo com a tradição sulista. No ponto de Botafogo, o deque, com vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, foi ampliado. Avenida Repórter Nestor Moreira, s/nº, Botafogo, ☎ 2542-1545 (600 lugares). 12h/23h (dom e feriados até 22h); CasaShopping, 4º piso, Barra, ☎ 2108- 6438 (420 lugares). 12h/23h (dom. e feriados até 21h). Aberto em 2011. $$$

Mocellin Steak

Uma reforma ampliou a capacidade da casa de 190 para 320 lugares. Por esse ambiente espaçoso desfilam catorze tipos de carne, servidos em sistema de rodízio, mas sem o uso dos tradicionais espetos. O preço, R$ 129,00, cai ocasionalmente em promoções anunciadas nas redes sociais. Bife de chorizo, rib eye, assado de tiras e outros pedidos são preparados na brasa em cortes largos, para chegarem bem suculentos aos clientes. A pedido, também podem ser levados à mesa acompanhamentos como fritas, farofa e cebola à milanesa, além de saladas variadas e comida japonesa. Dica doce, o tiramisu de produção própria custa R$ 27,00. Avenida Armando Lombardi, 1010, Barra, ☎ 2492-1878 (320 lugares). 12h/23h (dom. até 22h). Aberto em 2016. $$$

Rio/Brasa

O sistema de rodízio (R$ 129,90 de segunda a sexta; R$ 138,90 aos sábados, domingos e feriados) é a atração principal, mas, nos dias úteis, também entra em cena um almoço executivo com opções à la carte e preços mais em conta. No carro-chefe local, circulam pelo salão garçons com espetos de picanha, costela suína, carré de cordeiro e prime rib, entre outros cortes. Cercado pelas mesas, o bufê exibe receitas árabes e japonesas, variada oferta de frutos do mar, frios e saladas. Na sobremesa, cobrada à parte, uma das pedidas é o petit gâteau (R$ 28,20). A casa tem área de recreação infantil. Avenida Ayrton Senna, 2541, Barra, ☎ 2199-9191 (600 lugares). 11h30/0h (dom. até 23h). Aberto em 2000. Aqui tem iFood. $$$