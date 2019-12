VEJA COMER & BEBER: os melhores restaurantes brasileiros de Salvador

Caminho de Casa

Cardápio tão tradicional quanto a casa, que cativa a clientela com entradinhas como o bolinho de feijoada (R$ 23,50, quatro unidades) e a vaca atolada com charque desfiado, queijo de coalho, purê de aipim e banana-prata gratinada (R$ 39,50). No rol de pratos principais, um dos sucessos é o peixe pargo frito guarnecido de vinagrete e farofa de manteiga (R$ 79,90). Às sextas-feiras, a unidade do Shopping Boulevard oferece bufê de comida típica (R$ 29,90 por pessoa). Shopping Boulevard, ☎ 98125-1617 (200 lugares). 24h; Vila Caramuru, Largo da Mariquita, Rio Vermelho, ☎ 98151-1245 (200 lugares). 11h/2h. Aberto em 1993. $$

Cuco Bistrô (campeão de 2019)

O melhor restaurante de comida brasileira da cidade, decidiu o júri de VEJA COMER & BEBER, pertence a um espanhol. Falamos de José Iglesias Garcia, nascido na região da Galícia há 56 anos. Se bem que dá para considerá-lo mais baiano que muito soteropolitano — vive em Salvador desde os 6 anos de idade, o que o sotaque local confirma. Aficionado de arte popular brasileira, ele encheu as paredes amarelas do restaurante, que fica no Largo do Cruzeiro de São Francisco, com xilogravuras que remetem à literatura de cordel e encomendou a um artista da região um impressionante painel de cerâmica, pendurado próximo ao bar. A compra dos pescados preparados pelo chef João Silva é de responsabilidade de Garcia, que pula da cama de madrugada até duas vezes por semana para garantir os exemplares mais frescos possíveis. Quem chega à procura de algo típico dificilmente resiste ao bobó de camarão — a versão que custa R$ 79,00, indicada para uma pessoa, sacia duas tranquilamente — ou à moqueca, feita com peixe do dia e camarão (R$ 162,00, para dois). Da seleção de petiscos, os campeões de pedidos são o exibidinho de carne de sol e fumeiro com purê de batata- doce, requeijão e queijo de coalho (R$ 57,00), e os camarões com azeite, alho, salsinha e pimenta-de-cheiro (R$ 58,00), o único item do cardápio que remete à culinária da terra natal do proprietário. A clientela costuma alternar as garfadas com goles de cerveja Eisenbahn (R$ 11,00 a long neck) ou de drinques como o aperol spritz (R$ 26,00). Servido com sorvete de coco verde, calda de gengibre e doce de leite, o bolo crocante de tapioca é uma das sobremesas mais elogiadas (R$ 23,00). Largo do Cruzeiro de São Francisco, 4 e 6, Pelourinho, ☎ 3321-8722 (90 lugares). 11h/22h30 (dom. só almoço até 17h). Aberto em 2014. $$$

O Picuí

O endereço é famoso pela carne de sol, mas também tem alguns pratos com peixe, caso do surubim na brasa servido com feijão-de-corda, arroz, pirão, batata frita, vinagrete e molho de cebola (R$ 86,90, para duas pessoas). O prato pode ser antecedido pelo queijo de coalho com geleia de umbu (R$ 21,90, para duas pessoas), que combina com a garrafa de Baden Baden IPA geladinha (R$ 23,00). A adega foi ampliada e agora acomoda vinhos como o argentino Estiba Malbec (R$ 80,00). Rua Melvin Jones, 91, Jardim Armação, ☎ 3461-9000 (300 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo 11h30/0h; dom. e feriados 11h30/18h). Aberto em 1987. $$

Porto do Moreira

São 81 anos de história, sempre nas mãos da mesma família. O cardápio tradicional traz desde salada de bacalhau-martelo desfiado, com azeitona, cubos de batata cozida e vinagrete (R$ 70,00, para duas pessoas), até isca de fígado ladeada por farofa de manteiga (R$ 40,00, para dois). Entre as bebidas, fazem sucesso a garrafa de cerveja Original (R$ 10,00) e a dose de cachaça Abaíra (R$ 8,00). Famosa entre os clientes, a ambrosia da casa cai bem para adoçar o paladar (R$ 8,00, para duas pessoas). Rua Carlos Gomes, 488, Dois de Julho, ☎ 3322-2814 (50 lugares). 11h/16h (sáb., dom. e feriados até 15h). Aberto em 1938. $$

Sertão Bom

O farto prato chamado de mistão resume bem o estilo da casa. A pedida leva à mesa carne de sol, carneiro, bode, frango e calabresa — tudo assado na brasa e pincelado com manteiga de garrafa. As guarnições são feijão-tropeiro, arroz de carreteiro, vinagrete, farofa d’água e aipim frito (R$ 148,90, para quatro pessoas). Para abrir o apetite, dá para pedir a porção de cubos de charque dourados na frigideira e servidos com farofa d’água (R$ 31,90, para duas pessoas). No arremate, é imbatível a ambrosia (R$ 7,90). Avenida Octávio Mangabeira, 321, Pituba. ☎ 3019- 9386 (250 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 1h30; dom. até 18h). Aberto em 2011. $$

