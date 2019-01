Água Dura

A animada programação musical privilegia artistas de samba e de sertanejo. Para quem chega em grupo, é boa pedida o mojitão de 2 litros, drinque feito com rum, suco de limão, soda, hortelã e gelo (R$ 45,00). Das pedidas individuais, o la fúria mistura vodca, xarope artesanal de pimentas, morangos e chantili de gengibre (R$ 18,90). Para aplacar a fome, tem escondidinho de carne de sol (R$ 25,00). Rua João Gomes, 43, Rio Vermelho, ☎ 99114-6010 (250 lugares). 18h/2h (dom. 15h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Casa da Mãe

Misto de bar e espaço cultural, nesta casa, não há lugar para preconceitos religiosos (vide as paredes decoradas com orixás e santos do catolicismo) nem musicais (as apresentações que rolam todas as noites contemplam diferentes estilos, do samba ao jazz). A carta de bebidas lista, entre outras roskas, a mar do recôncavo, com limão, capim-santo e vodca nacional (R$ 16,00). Há também cervejas em garrafas de 600 mililitros vendidas a R$ 12,00. A cozinha prepara casquinha de maturi, que é a castanha do caju verde (R$ 30,00) e maniçoba em porção para dois (R$ 60,00). Rua Guedes Cabral 81, Rio Vermelho, ☎ 99926-2101 (50 lugares). 19h/2h (ter. 20h/3h; fecha dom.). Aberto em 2006.

Difoca

O forte ali são os espetinhos, que aparecem em mais de quarenta tipos. Carne bovina, medalhão de frango, queijo de coalho e linguiça toscana dividem a atenção com pedidas menos triviais, caso do que traz coxinha com cheddar e bolinho de bacalhau (R$ 7,90 cada um). A batata frita da casa é regada a queijo cheddar e bacon (R$ 25,90). Se houver mais fome, vale pedir o filé ao molho de gorgonzola acompanhado de fatias de pão (R$ 22,90). Às sextas e aos sábados, tem promoção de Itaipava Premium no balde (R$ 32,00, com cinco unidades). A programação musical, de terça a domingo, é bem eclética (R$ 9,00 o couvert artístico). Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2949, Parque Bela Vista, ☎ 98871-0164 (150 lugares). 15h/3h (dom. 16h/1h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Portela Café

Palco de lançamento de muitas bandas da cidade, o espaço acolhe diversos projetos musicais, como a Quarta Forró Clube, que reúne bandas do gênero às quartas-feiras — o ingresso na porta custa R$ 20,00. A clientela aproveita o clima descontraído para tomar cervejas (R$ 9,00 a Stella Artois) e para provar os licores de produção própria, em sabores como cravo e doce de leite (R$ 5,00 a dose). Do cardápio, brilham os dogs com salsicha artesanal feita na casa. O elvis é turbinado com cheddar, molho chilli e cebola crispy (R$ 20,00). Rua Itabuna, 304, Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho, ☎ 3032-7403 (100 lugares). 22h/5h (qua. 20h/1h; qui. 20h/2h; dom. 16h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2007.

Pra Começar… Chopp & Music

A casa se autoclassifica como um “bar noturno”, com catorze anos de estrada. A programação é eclética: tem samba, sertanejo, música eletrônica. Antes dos shows, a clientela se acomoda nas mesas para devorar, entre outras pedidas, o hambúrguer de picanha com mussarela, cebola caramelada, bacon e molho barbecue (R$ 29,90). Da carta de bebidas, fazem sucesso os combos promocionais, como o de Itaipava (R$ 40,00, com seis garrafas) e o de vodca Absolut mais quatro energéticos Red Bull (R$ 289,00). Avenida Manoel Dias da Silva, 1345, Pituba, ☎ 3345-6450 (300 lugares), 21h/5h (fecha seg.). Aberto em 2003.

Varanda do Sesi

Famoso pela cuidadosa seleção musical, que flerta com o samba e a MPB, o bar tem caprichada oferta de comes e bebes para satisfazer a clientela durante os shows, realizados especialmente às sextas e aos sábados. O espetinho cubano, de filé-mignon e banana empanado com queijo parmesão (R$ 26,90) é um dos mais pedidos. A cozinha ainda prepara a porção de quibe (R$ 24,90, seis unidades) e a carne de fumeiro acebolada com queijo de coalho e torradas (R$ 47,90). A long neck de Heineken custa R$ 9,90. Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho, ☎ 3616- 7064 (120 lugares). 18h/1h. Aberto em 2013.

Zen Dinning Music

No 3º andar desta casa noturna (sob nova direção há um ano), o bar é usado pelos frequentadores para um esquenta pré-balada. O cardápio, bem variado, inclui espetinhos de filé ou de queijo de coalho acompanhados de farofa e vinagrete (R$ 10,00 a unidade), porção de hot roll de salmão, cream cheese e kani (R$ 32,00, com oito unidades) e bolinhos de carne-seca ou bacalhau (R$ 25,00, com oito unidades). Entre as bebidas, há combo shot de tequilas (R$ 89,00, com seis doses). Depois de calibrada, a clientela desce para curtir os shows da eclética programação. Rua Conselheiro Pedro Luiz, 314, Rio Vermelho, ☎ 3335-3335 (180 lugares), 20h/4h. Aberto em 2017.