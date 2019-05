Butiquim do Dirceu

Sinta-se, literalmente, em casa neste bar que funciona há dez anos na residência dos donos, Claudia e Dirceu Carlino. Na seleção de petiscos, um dos queridinhos da clientela é o escabeche espanhol, que ganha um toque regional ao ser preparado com um peixe típico da região, o pintado (R$ 40,00, para duas pessoas). A cozinha também prepara bolinhos como o de bacalhau e o de carne-seca com abóbora (R$ 26,00 cada uma das porções com doze unidades), ideais para acompanhar as garrafas de cerveja Brahma (R$ 9,00), Original (R$ 14,00) ou Petra (R$ 9,50). Servida apenas aos sábados, a feijoada preparada por Claudia é outro chamariz do local (R$ 10,50). Rua das Violetas, 776, Jardim Cuiabá, ☎ 99282-2559 (150 lugares). 17h/23h30 (sáb. só almoço 10h/17h; fecha dom.). Aberto em 2009.

Cavernas Rock Bar

Fundado há 14 anos por Valdivino Vilas Boas, conhecido como Cachorrão, já foi palco para muitos shows de metal, vocação acústica do local. Apresentações de bandas de rock em todas as vertentes e de rap geralmente são realizadas às sextas e sábados, a partir das 23h (os ingressos variam de R$ 15,00 a R$ 60,00). Entre as pedidas etílicas, as cervejas são carro-chefe – há Eisenbahn Pilsen (R$ 12,00 a garrafa de 600 mililitros), Heineken (R$ 9,00 a long neck) e Almada (R$ 11,00, 600 mililitros). Para matar a fome, vá de hambúrguer: o batizado com o nome do bar reúne disco de carne angus grelhado na brasa com cheddar, alface e tomate no pão australiano ou brioche (R$ 13,00). Outra sugestão é o espeto de alcatra de angus guarnecido de salada, vinagrete, arroz e mandioca (R$ 10,00). Rua Barão de Melgaço, 3146, centro, ☎ 99211-6808 (200 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h; fecha dom.). Aberto em 2005.

Clube de Esquina

Não é só a localização deste bar, em uma esquina, que justifica seu nome. A marca é também uma homenagem ao movimento musical homônimo, popular na década de 60 e retratado em um grande quadro logo na entrada do local. Na atividade há quase 15 anos, o bar é dedicado à música ao vivo de diversos estilos: da MPB ao rock, passando pelo rasqueado cuiabano. Há shows às sextas e sábados, dias em que é cobrado couvert artístico de R$ 5,00. Para curtir o som, os clientes se acomodam nas mesas dispostas diante do palco. Ali, provam petiscos como o pastel de camarão (R$ 34,00, doze unidades) e o bolinho de aipim com carne-seca (R$ 30,00, doze unidades). Para animar a noite, têm boa saída as cervejas em garrafa (R$ 9,50 a Brahma ou a Skol e R$ 14,00 a Original). Rua Marechal Floriano Peixoto, 244, centro, ☎ 99983-0350 (150 lugares). 18h/2h (fecha dom. a ter.). Aberto em 2005.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

